Havza'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde gazetecilere ziyaret

Çörekçioğlu ve beraberindekiler, 25 Mayıs Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Gazeteci Abdurrahman Altun Uyaroğlu'nun Havza Şehir Mezarlığı'ndaki kabri başında merhum gazeteciyi anarak dua etti.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla merhum gazeteci Abdullah Uyaroğlu da unutulmadı.

Türk Kızılayı Havza İlçe Temsilcisi Ömer Faruk Çörekçioğlu, Genç Kızılay İlçe Başkanı İrem Uyaroğlu ve Kızılay gönüllüleri, gazeteciler ve ilçede yayın yapan yerel gazetenin imtiyaz sahibin Fahri Çiftçi'ye ziyarette bulundu.

AK Parti Havza Kadın Kolları Başkanı Sena Deniz ve AK Parti Havza Gençlik Kolları Başkanı Abdulbaki Akay, ilçede görev yapan gazetecileri ziyaret etti.

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