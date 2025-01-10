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        Terme'de terazi kullanılan iş yerlerine denetim

        Terme Belediyesi tarafından ilçenin pazar yerindeki esnaf, ölçü ve tartı aletlerinin damga süreleri ve terazi doğrulukları yönünden denetlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 19:58 Güncelleme: 10.01.2025 - 20:06
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        Terme'de terazi kullanılan iş yerlerine denetim
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        Terme Belediyesi tarafından ilçenin pazar yerindeki esnaf, ölçü ve tartı aletlerinin damga süreleri ve terazi doğrulukları yönünden denetlendi.

        Zabıta ekipleri ve ölçü ayar memurluğu, terazilere detaylı şekilde bakarak, doğruluk paylarını ve güvenilirliklerini kontrol etti.

        Kontroller sonucunda uygun bulunan teraziler, onay damgası ve etiketleri ile işaretlendi.

        Zabıta müdürü İskender Ekiz, Terme Belediyesi bünyesinde bulunan Ölçü ve Ayar Memurluğu ile Zabıta Müdürlüğü personeli tarafından Ölçüler ve Ayar Kanunu'nda belirtilen hükümlere göre ölçüm tartı aletlerinin muayene ve kontrollerinin yapıldığını söyledi.

        Kontroller sonucunda uygun şartları taşımayan ölçü aletlerinin hizmetten men edildiğini anlatan Ekiz, "Biz tüm esnafımıza güveniyoruz, art niyetli esnafımız yok ancak bazı durumlarda tartılar bozulabiliyor. Bunu tespit etmek amacıyla bu tür bir uygulama yapıyoruz. Bu kapsamda şeffaf bir uygulamayla ilçe sakinlerinin daha güvenli alışveriş yapmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Bu konuya hassasiyet gösteren tüm esnafımıza teşekkür ediyorum." dedi.

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        Galeri

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