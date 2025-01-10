Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        OMÜ'de Tarım Bayramı programı düzenlendi

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) tarımsal öğretimin 179. yılı ve Tarım Bayramı dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 19:01 Güncelleme: 10.01.2025 - 19:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        OMÜ'de Tarım Bayramı programı düzenlendi
        ABONE OL

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) tarımsal öğretimin 179. yılı ve Tarım Bayramı dolayısıyla program düzenlendi.

        OMÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özcan, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki programda, dünyanın yeni bir konuma evrildiğini, tarım ve gıdanın enerji kaynaklarına göre ön plana çıktığını söyledi.

        Dünyada yetersiz beslenme ve açlık sorunundan yaklaşık 885 milyon kişinin muzdarip olduğuna işaret eden Özcan, açlık nedeniyle her gün 18 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiğini dile getirdi.

        Toplum olarak sağlıklı olmak için güvenli ve sağlıklı besin kaynakları üretmenin önem taşıdığını vurgulayan Özcan, "Son dönemlerde gıda konusu değil, güvenli gıda konularını konuşmaya başladık. Tarım, Türkiye için olmazsa olmaz bir sektör. Çünkü gerek biyolojik, gerekse ekolojik çeşit ve coğrafi konum itibarıyla Türkiye çok büyük zenginliğe sahip bir ülke. Biz tarımımızı, ülkemizin bu potansiyelini en iyi kullanmak durumundayız ve bu noktada da çiftçiyi bilgi ve teknolojilerle donatmak, bilgi aktarımını gerçekleştirecek meslektaşları yetiştirmek durumundayız." dedi.

        Son 60 yılda dünya nüfusunun yüzde 150 arttığına ama tarım ürünlerindeki artışın sadece 3 kat olduğuna dikkati çeken Özcan, şunları kaydetti:

        "O yüzden bir tarafta açlıktan, yetersiz beslemeden ama diğer taraftan da çok büyük israftan, ürün kayıplarından bahsediyoruz. Onun için meslek olarak önemli gelişme sağladığımızı söyleyebiliriz ancak daha iyisini yapabilir miydik, daha çevresel, daha sürdürülebilir veya üretim teknolojileri geliştirebilir miydik? Evet. O zaman kendimizi bu yönüyle zayıf nokta olarak görebiliriz ama kesinlikle katkısı olmayan bireyler olarak görme veya bunu kabul etme durumu söz konusu olmamalıdır, olamaz da."

        Özcan'ın konuşmasının ardından emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Güler, "İklim değişikliği ve arıların etkileşimi" konulu sunum yaptı.

        Daha sonra öğretim üyeleri ve öğrencilerden oluşan Başak Korosu, türküler seslendirdi.

        Programa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz, Ziraat Mühendisleri Odası Samsun Şube Başkanı Havva Yurdunuseven Bayzat ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Acı sona yaklaşıyorlar"
        "Acı sona yaklaşıyorlar"
        Donald Trump şartsız tahliye edildi
        Donald Trump şartsız tahliye edildi
        Galatasaray bu alanda Avrupa'nın zirvesinde!
        Galatasaray bu alanda Avrupa'nın zirvesinde!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın-Denizli Otoyolu açılışında konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın-Denizli Otoyolu açılışında konuştu
        Ogün Samast’a zaman aşımı
        Ogün Samast’a zaman aşımı
        10 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        10 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Soruşturma başlatıldı
        Soruşturma başlatıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asırlık hayallerimizi gerçeğe dönüştüreceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asırlık hayallerimizi gerçeğe dönüştüreceğiz
        En düşük emekli aylığı teklifi TBMM’ye sunuldu
        En düşük emekli aylığı teklifi TBMM’ye sunuldu
        İmamoğlu'nun Şam ziyareti iptal edildi
        İmamoğlu'nun Şam ziyareti iptal edildi
        Cimbom'da rota Gouiri'ye döndü!
        Cimbom'da rota Gouiri'ye döndü!
        Kevin Danso için 20 milyon Euro'luk teklif
        Kevin Danso için 20 milyon Euro'luk teklif
        Tekelleşme iddiaları çoğalıyor
        Tekelleşme iddiaları çoğalıyor
        Game of Thrones evreninin ilham kaynakları!
        Game of Thrones evreninin ilham kaynakları!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Eren'de ufak pürüzler çıktı!
        Eren'de ufak pürüzler çıktı!
        Selim İleri'ye veda
        Selim İleri'ye veda
        Vücudundan da sildi
        Vücudundan da sildi
        "Güvenli enerji için işbirliği yapabileceğimiz sayısız fırsat var"
        "Güvenli enerji için işbirliği yapabileceğimiz sayısız fırsat var"
        Risk taşıyanlar! Umutlar arttı, unutmamaya doğru gidiyoruz
        Risk taşıyanlar! Umutlar arttı, unutmamaya doğru gidiyoruz

        Benzer Haberler

        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Samsun Devlet Opera ve Balesi "La Traviata" operasını sahneleyecek
        Samsun Devlet Opera ve Balesi "La Traviata" operasını sahneleyecek
        Samsun'da kasten öldürme suçundan aranan hükümlü yakalandı
        Samsun'da kasten öldürme suçundan aranan hükümlü yakalandı
        Savcı, zabıta cinayetinde 2 sanık için müebbet hapis istedi
        Savcı, zabıta cinayetinde 2 sanık için müebbet hapis istedi
        Havza'da okuma atölyesi etkinliği yapıldı
        Havza'da okuma atölyesi etkinliği yapıldı
        Samsun'da firari hükümlü uyuşturucuyla yakalandı
        Samsun'da firari hükümlü uyuşturucuyla yakalandı