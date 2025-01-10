OMÜ'de Tarım Bayramı programı düzenlendi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) tarımsal öğretimin 179. yılı ve Tarım Bayramı dolayısıyla program düzenlendi.

OMÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özcan, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki programda, dünyanın yeni bir konuma evrildiğini, tarım ve gıdanın enerji kaynaklarına göre ön plana çıktığını söyledi.

Dünyada yetersiz beslenme ve açlık sorunundan yaklaşık 885 milyon kişinin muzdarip olduğuna işaret eden Özcan, açlık nedeniyle her gün 18 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiğini dile getirdi.

Toplum olarak sağlıklı olmak için güvenli ve sağlıklı besin kaynakları üretmenin önem taşıdığını vurgulayan Özcan, "Son dönemlerde gıda konusu değil, güvenli gıda konularını konuşmaya başladık. Tarım, Türkiye için olmazsa olmaz bir sektör. Çünkü gerek biyolojik, gerekse ekolojik çeşit ve coğrafi konum itibarıyla Türkiye çok büyük zenginliğe sahip bir ülke. Biz tarımımızı, ülkemizin bu potansiyelini en iyi kullanmak durumundayız ve bu noktada da çiftçiyi bilgi ve teknolojilerle donatmak, bilgi aktarımını gerçekleştirecek meslektaşları yetiştirmek durumundayız." dedi.

Son 60 yılda dünya nüfusunun yüzde 150 arttığına ama tarım ürünlerindeki artışın sadece 3 kat olduğuna dikkati çeken Özcan, şunları kaydetti:

"O yüzden bir tarafta açlıktan, yetersiz beslemeden ama diğer taraftan da çok büyük israftan, ürün kayıplarından bahsediyoruz. Onun için meslek olarak önemli gelişme sağladığımızı söyleyebiliriz ancak daha iyisini yapabilir miydik, daha çevresel, daha sürdürülebilir veya üretim teknolojileri geliştirebilir miydik? Evet. O zaman kendimizi bu yönüyle zayıf nokta olarak görebiliriz ama kesinlikle katkısı olmayan bireyler olarak görme veya bunu kabul etme durumu söz konusu olmamalıdır, olamaz da."

Özcan'ın konuşmasının ardından emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Güler, "İklim değişikliği ve arıların etkileşimi" konulu sunum yaptı.