Samsun'da kahverengi kokarca zararlısı ile mücadele çalışması yürütülüyor

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde kahverengi kokarca zararlısı ile mücadele kapsamında çalışma gerçekleştiriliyor.

Tarım ürünlerinde önemli zarara yol açan kahverengi kokarca ile mücadele kapsamında Samsun Büyükşehir Belediyesi, Tekkeköy Belediyesi ve Tekkeköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde ilaçlama çalışmaları yapılıyor.

Mücadele çalışmaları çerçevesinde ilçedeki metruk binalar ile konaklayabileceği alanlar ilaçlandı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Erdoğan, kahverengi kokarca zararlısına karşı mücadelenin aralıksız devam edeceğini belirtti.