Samsun'da köpeğe çarptıktan sonra şarampole devrilen aracın sürücüsü yaralandı.

Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleriyle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'de tedavi altına alındı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandırma ekipleri sevk edildi.

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