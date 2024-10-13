Samsun'da görme engelliler tiyatroyla buluşturuldu

Atakum Belediyesi ile Samsun Kızılırmak Rotary Kulübünün katkılarıyla düzenlenen etkinlikte, görme engelliler tiyatroyla buluşturuldu.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tiyatro Topluluğu (OMÜTİT) Mezunları üyelerinin, Atakum Belediyesi Ata Sahne'de sergilenen "Yedi Kocalı Hürmüz" adlı tiyatro oyununda, protokol sıraları görme engelliler için ayrıldı.

Etkinliğe katılan Altı Nokta Körler Derneği Samsun Şubesi üyeleri, oyunu ilgiyle takip etti.

Şube Başkanı Ufuk Gürbüz, AA muhabirine, 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler Farkındalık Günü dolayısıyla oyunda ilk sıraların kendilerine ayrıldığını ve oyunu keyifle takip ettiklerini söyledi.

Gürbüz, "Her ne kadar görsel bir eksiklik olsa da, beynimizde ve kulağımızda oyunun içinde yaşıyoruz. Oyunu izlerken görenler kadar keyif alıyoruz." diye konuştu.

İlk oyunları "Fanus"un ardından şimdi de "Yedi Kocalı Hürmüz"ü sahneye koyduklarını belirten Adıyaman, şunları kaydetti:

"Şu anda 2 yeni oyun üzerinde çalışıyoruz. Önceki senelerde 1 ya da 2 kez sahne alıyorduk ancak bu yıl 4-6 altı kez oldu. Ayrıca, bu oyunun gelirini ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine burs olarak vereceğiz. Bundan sonra da her yıl bir oyunun gelirini bu amaçla kullanmayı hedefliyoruz."