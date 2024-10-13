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        Samsun'da görme engelliler tiyatroyla buluşturuldu

        Atakum Belediyesi ile Samsun Kızılırmak Rotary Kulübünün katkılarıyla düzenlenen etkinlikte, görme engelliler tiyatroyla buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 12:11 Güncelleme: 13.10.2024 - 12:11
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        Samsun'da görme engelliler tiyatroyla buluşturuldu
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        Atakum Belediyesi ile Samsun Kızılırmak Rotary Kulübünün katkılarıyla düzenlenen etkinlikte, görme engelliler tiyatroyla buluşturuldu.

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tiyatro Topluluğu (OMÜTİT) Mezunları üyelerinin, Atakum Belediyesi Ata Sahne'de sergilenen "Yedi Kocalı Hürmüz" adlı tiyatro oyununda, protokol sıraları görme engelliler için ayrıldı.

        Etkinliğe katılan Altı Nokta Körler Derneği Samsun Şubesi üyeleri, oyunu ilgiyle takip etti.

        Şube Başkanı Ufuk Gürbüz, AA muhabirine, 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler Farkındalık Günü dolayısıyla oyunda ilk sıraların kendilerine ayrıldığını ve oyunu keyifle takip ettiklerini söyledi.

        Gürbüz, "Her ne kadar görsel bir eksiklik olsa da, beynimizde ve kulağımızda oyunun içinde yaşıyoruz. Oyunu izlerken görenler kadar keyif alıyoruz." diye konuştu.

        Kiraz Gürbüz de oyunu sesler, konuşmalar ve müziklerle adeta içinde yaşayarak izlediklerini belirtti.

        Yunus Aydın da "Gerçekten görmeyenlerle aramızda fark yoktu." ifadelerini kullandı.

        Oyunun yönetmen yardımcısı Umut Adıyaman, OMUTİT Mezunları olarak 6 yıl önce bir grup kurduklarını ve sosyal sorumluluk bilinciyle oyunlarını sahneye taşıdıklarını anlattı.

        İlk oyunları "Fanus"un ardından şimdi de "Yedi Kocalı Hürmüz"ü sahneye koyduklarını belirten Adıyaman, şunları kaydetti:

        "Şu anda 2 yeni oyun üzerinde çalışıyoruz. Önceki senelerde 1 ya da 2 kez sahne alıyorduk ancak bu yıl 4-6 altı kez oldu. Ayrıca, bu oyunun gelirini ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine burs olarak vereceğiz. Bundan sonra da her yıl bir oyunun gelirini bu amaçla kullanmayı hedefliyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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