Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Terme Belediyesi, binlerce çiçek fidesi üreterek kenti süslüyor

        Terme Belediyesi, seralarda yetiştirdiği çiçeklerle şehrin süslemesini gerçekleştiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 17:45 Güncelleme: 18.10.2024 - 17:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Terme Belediyesi, binlerce çiçek fidesi üreterek kenti süslüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Terme Belediyesi, seralarda yetiştirdiği çiçeklerle şehrin süslemesini gerçekleştiriyor.

        ​​​​​​​Terme Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nce kentin süslenmesi için seralarda çiçek üretimi yapılıyor.

        Seralarda 35 bin adet tohumdan kış mevsimi için şeker tabağı, çuha çiçeği ve süs lahanası üretimi ile birlikte 5 bin adet çok yıllık bitkiler üretiliyor.

        Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, belediyenin her alanda üretim olanaklarını artırmaya çalıştıklarını belirterek, "Kendi üretim ihtiyacını karşılayan bir belediye olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Bitki seramız da bu amaçla ilçemizin peyzaj ihtiyacı için kullanılacak olan bitki üretimimizi karşılayarak, belediyemize maliyet avantajı sağlıyor. Ziraat mühendisi arkadaşlarımızın özenle yetiştirdiği kışlık bitkiler yakın zamanda ilçemizin farklı noktalarına dikilerek ilçemizin güzelliğine güzellik katacak." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yenidoğan Çetesi'nin liderlerinden Fırat Sarı PKK üyeliğinden 5 yıl yatmış!
        Yenidoğan Çetesi'nin liderlerinden Fırat Sarı PKK üyeliğinden 5 yıl yatmış!
        Sağlık Bakanlığı'ndan "Yenidoğan çetesi" açıklaması
        Sağlık Bakanlığı'ndan "Yenidoğan çetesi" açıklaması
        18 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        18 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        İstanbul'da bazı okullarda ders saatleri değiştirildi
        İstanbul'da bazı okullarda ders saatleri değiştirildi
        'Yenidoğan çetesi'yle adı geçen 2 hastanede faaliyet askıda!
        'Yenidoğan çetesi'yle adı geçen 2 hastanede faaliyet askıda!
        Yenidoğan çetesi soruşturmasında yeni ayrıntılar: "Yetkim yok ama çevrem var" diyerek dolandırdı
        Yenidoğan çetesi soruşturmasında yeni ayrıntılar: "Yetkim yok ama çevrem var" diyerek dolandırdı
        Muğla ve Antalya'da orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
        Muğla ve Antalya'da orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
        Almanya Başbakanı Türkiye’ye geliyor
        Almanya Başbakanı Türkiye’ye geliyor
        Hepsiburada, Kazak Kaspi'ye satılıyor
        Hepsiburada, Kazak Kaspi'ye satılıyor
        Hamas, Sinvar'ın ölümünü resmen doğruladı
        Hamas, Sinvar'ın ölümünü resmen doğruladı
        İsrail’in sembolleri yok etme stratejisi
        İsrail’in sembolleri yok etme stratejisi
        Bağışıklığı güçlendirmenin doğal yolları
        Bağışıklığı güçlendirmenin doğal yolları
        Voleybolda 3'üncü Üstündağ dönemi!
        Voleybolda 3'üncü Üstündağ dönemi!
        Dünyanın en çok kazanan futbolcuları açıklandı!
        Dünyanın en çok kazanan futbolcuları açıklandı!
        Galatasaray'da kapıdaki tehlike!
        Galatasaray'da kapıdaki tehlike!
        Limonlu su faydalı mı yoksa zararlı mı?
        Limonlu su faydalı mı yoksa zararlı mı?
        Van Bronckhorst kararını verdi!
        Van Bronckhorst kararını verdi!
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Kadın cinayetleri ve şiddet dünyanın sorunu
        Kadın cinayetleri ve şiddet dünyanın sorunu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Samsun'da şiddetli rüzgarın etkisiyle dev dalgalar oluştu
        Samsun'da şiddetli rüzgarın etkisiyle dev dalgalar oluştu
        Samsun'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi yakalandı
        Samsun'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi yakalandı
        Bafra Ovası'nda sulama birlikleri 2024-2025 fiyatları açıklandı
        Bafra Ovası'nda sulama birlikleri 2024-2025 fiyatları açıklandı
        Samsunspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Samsunspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Samsun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle balık tezgahları boş kaldı
        Samsun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle balık tezgahları boş kaldı
        Muhtarlardan Havza Kaymakamı Ayvat ve Belediye Başkanı İkiz'e ziyaret
        Muhtarlardan Havza Kaymakamı Ayvat ve Belediye Başkanı İkiz'e ziyaret