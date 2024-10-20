Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        3. Uluslararası Katılımlı Orta Karadeniz Engelli ve Yaşlı Sağlığı Kongresi sona erdi

        Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen 3. Uluslararası Katılımlı Orta Karadeniz Engelli ve Yaşlı Sağlığı Kongresi sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 16:25 Güncelleme: 20.10.2024 - 16:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        3. Uluslararası Katılımlı Orta Karadeniz Engelli ve Yaşlı Sağlığı Kongresi sona erdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen 3. Uluslararası Katılımlı Orta Karadeniz Engelli ve Yaşlı Sağlığı Kongresi sona erdi.

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Havza Meslek Yüksekokulu, Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi ve Havza Yerel Eylem Grubu Derneği işbirliğinde Havza Belediyesinin destekleri ile bu yıl üçüncüsü düzenlenen, bilimsel kurulunda Türkiye başta olmak üzere 8 ülke ve 18 üniversiteden öğretim üyelerinin yer aldığı kongre, gerçekleştirilen oturum ve bildirilerin okunması ile tamamlandı

        Kongrenin son gün oturumunda, "Yaşlı Bireylerde Karşılanamayan Hemşirelik Bakımı", "Yatılı Yaşlı Bakımı: Kurumsal Bakım Alternatifleri", "Teknoloji ile Yenilenen Yaşlılık: Yapay Zeka Destekli Bakım Modelleri", "Sağlık Turizmi", "Termal Turizm" başlıklarında farklı üniversitelerden öğretim üyeleri sunum yaptı.

        Kongre Başkanı Prof. Dr. İlker İlhanlı, kapanış konuşmasında, kongrenin oldukça verimli geçtiğini ifade ederek, "İnşallah daha geniş katılımlı bir kongre için çalışmalara şimdiden başlayacağız. Bizlere katkı sunan tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ambulans şoförünün dehşete düşüren ifadesi: Hasta başına 10 bin TL!
        Ambulans şoförünün dehşete düşüren ifadesi: Hasta başına 10 bin TL!
        Yenidoğan çetesi soruşturmasında yeni ayrıntılar: Hemşirelerin pişmanlık ifadeleri ortaya çıktı
        Yenidoğan çetesi soruşturmasında yeni ayrıntılar: Hemşirelerin pişmanlık ifadeleri ortaya çıktı
        Bakan Tunç'tan Yenidoğan çetesi soruşturması açıklaması
        Bakan Tunç'tan Yenidoğan çetesi soruşturması açıklaması
        “Yenidoğan çetesi”nin 1,5 yıllık serüveni….
        “Yenidoğan çetesi”nin 1,5 yıllık serüveni….
        Mou'dan sürpriz karar! İşte F.Bahçe'nin 11'i
        Mou'dan sürpriz karar! İşte F.Bahçe'nin 11'i
        Karşılaşma oynanıyor!
        Karşılaşma oynanıyor!
        Bu meyvelerin bilinçsiz tüketilmesi mide ve bağırsakta kitleye dönüşüyor
        Bu meyvelerin bilinçsiz tüketilmesi mide ve bağırsakta kitleye dönüşüyor
        Musk her gün bir kişiye 1 milyon dolar verecek
        Musk her gün bir kişiye 1 milyon dolar verecek
        Yenidoğan çetesi hakkında neler biliniyor? Çetenin lideri, yöneticileri ve üyeleri kimler? Hangi hastaneler kapatıldı?
        Yenidoğan çetesi hakkında neler biliniyor? Çetenin lideri, yöneticileri ve üyeleri kimler? Hangi hastaneler kapatıldı?
        L’Etape Türkiye by Tour de France'da şampiyon belli oldu
        L’Etape Türkiye by Tour de France'da şampiyon belli oldu
        Cinayetten sonra eğlendiler! Alyans detayıyla yakalandılar
        Cinayetten sonra eğlendiler! Alyans detayıyla yakalandılar
        Scholz'un Türkiye mesajları Alman basınında
        Scholz'un Türkiye mesajları Alman basınında
        Kötü kolesterol nedir ve nasıl düşürülür?
        Kötü kolesterol nedir ve nasıl düşürülür?
        "Telefon, bilgisayar ve televizyon foto yaşlanmayı artırıyor"
        "Telefon, bilgisayar ve televizyon foto yaşlanmayı artırıyor"
        'Kalpazan' için tepetaklak durdu
        'Kalpazan' için tepetaklak durdu
        "Lider olduğunu kanıtladı"
        "Lider olduğunu kanıtladı"
        Bebeklerde dil bağı ameliyatı! Gerekli mi, gereksiz mi?
        Bebeklerde dil bağı ameliyatı! Gerekli mi, gereksiz mi?
        "Milli bir gurur"
        "Milli bir gurur"
        Boğaz ağrısı bu kış kabusunuz olmasın!
        Boğaz ağrısı bu kış kabusunuz olmasın!
        "Küskün ayrıldım"
        "Küskün ayrıldım"

        Benzer Haberler

        Oymaağaç Höyüğü'nden çıkarılan çivi yazılı tabletler Hititler'in kutsal şeh...
        Oymaağaç Höyüğü'nden çıkarılan çivi yazılı tabletler Hititler'in kutsal şeh...
        'Depresyon varlığı ergenlerde çevrim içi oyun bağımlılığına yol açabilir'
        'Depresyon varlığı ergenlerde çevrim içi oyun bağımlılığına yol açabilir'
        Samsun Teknik'te hava aracı bakım onarım teknisyenleri yetiştiriliyor
        Samsun Teknik'te hava aracı bakım onarım teknisyenleri yetiştiriliyor
        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Samsun'da 3. Uluslararası Orta Karadeniz Engelli ve Yaşlı Sağlığı Kongresi...
        Samsun'da 3. Uluslararası Orta Karadeniz Engelli ve Yaşlı Sağlığı Kongresi...
        AK Partili Karaaslan, Samsun'da konuştu:
        AK Partili Karaaslan, Samsun'da konuştu: