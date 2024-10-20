Terme Çayı üzerinde çelik konstrüksiyonlu yaya köprüsünün montajına başlandı

Samsun'un Terme ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yürütülen Terme Çayı Islah Projesi içinde yer alan çelik konstrüksiyonlu yaya köprüsünün montaj çalışmalarına başlandı.

Geçen yıllarda yaşanan sel felaketinin ardından yıkılan, Terme Çayı üzerinde bulunan yaya köprüsü çelik konstrüksiyonlu olarak yeniden yapılıyor.

DSİ 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen Terme Çayı Islah Projesi kapsamında temeli Terme Belediye Başkanı Şenol Kul ve DSİ 7. Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik tarafından atılan köprü, demonte olarak ilçeye getirilerek çelik yapıların montajına başlandı.

Terme Belediye Başkanı Kul, köprünün montajı ile ilgili yaptığı açıklamada, ilçenin en çok mağdur olduğu konulardan birinin, aşırı yağışlar sonrası meydana gelen seller olduğunu belirtti.

Sel felaketlerinin önüne geçebilmek için devletin bütün imkanları ile Terme'de çalışmalar yürüttüğünü dile getiren Kul, şöyle devam etti:

"Terme ilçe merkezimizde DSİ 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen Terme Çayı Islah Projesi ilçemizdeki sel felaketi riskini azaltacak önemli projelerden biri. Bu proje dahilinde ilçe merkezimizdeki köprülerimiz de yenileniyor. Daha öncesinde sel felaketi sırasında yıkılan yaya köprümüzün yerine çelik yapı elemanları kullanılarak akarsu yatağının içerisinde suyun akışını engelleyecek ayak bulunmadan yeni bir yaya köprüsü inşa ediliyor. Temel çalışmalarının ardından demonte olarak ilçemize getirilen çelik bağlantıların montajı başladı. Kısa sürede tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine girmiş olacak ve ilçemiz kalıcı bir eser kazacak."