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        Terme Çayı üzerinde çelik konstrüksiyonlu yaya köprüsünün montajına başlandı

        Samsun'un Terme ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yürütülen Terme Çayı Islah Projesi içinde yer alan çelik konstrüksiyonlu yaya köprüsünün montaj çalışmalarına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 20:29 Güncelleme: 20.10.2024 - 20:40
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        Terme Çayı üzerinde çelik konstrüksiyonlu yaya köprüsünün montajına başlandı
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        Samsun'un Terme ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yürütülen Terme Çayı Islah Projesi içinde yer alan çelik konstrüksiyonlu yaya köprüsünün montaj çalışmalarına başlandı.

        Geçen yıllarda yaşanan sel felaketinin ardından yıkılan, Terme Çayı üzerinde bulunan yaya köprüsü çelik konstrüksiyonlu olarak yeniden yapılıyor.

        DSİ 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen Terme Çayı Islah Projesi kapsamında temeli Terme Belediye Başkanı Şenol Kul ve DSİ 7. Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik tarafından atılan köprü, demonte olarak ilçeye getirilerek çelik yapıların montajına başlandı.

        Terme Belediye Başkanı Kul, köprünün montajı ile ilgili yaptığı açıklamada, ilçenin en çok mağdur olduğu konulardan birinin, aşırı yağışlar sonrası meydana gelen seller olduğunu belirtti.

        Sel felaketlerinin önüne geçebilmek için devletin bütün imkanları ile Terme'de çalışmalar yürüttüğünü dile getiren Kul, şöyle devam etti:

        "Terme ilçe merkezimizde DSİ 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen Terme Çayı Islah Projesi ilçemizdeki sel felaketi riskini azaltacak önemli projelerden biri. Bu proje dahilinde ilçe merkezimizdeki köprülerimiz de yenileniyor. Daha öncesinde sel felaketi sırasında yıkılan yaya köprümüzün yerine çelik yapı elemanları kullanılarak akarsu yatağının içerisinde suyun akışını engelleyecek ayak bulunmadan yeni bir yaya köprüsü inşa ediliyor. Temel çalışmalarının ardından demonte olarak ilçemize getirilen çelik bağlantıların montajı başladı. Kısa sürede tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine girmiş olacak ve ilçemiz kalıcı bir eser kazacak."

        Terme Çayı Islah Projesi'nin 2025 yılında tamamlanmasının planlandığını aktaran Kul, "Proje dahilinde dere yatağımız 50 metreden 80 metreye çıkarılırken yan seddeler fore kazık yöntemiyle oldukça sağlam ve yüksek şekilde yapılarak taşıma seviyesi yüzde 35 arttırılıyor. Yoğun yağış dönemlerinde Terme Çayı'nın ilçe merkezimizde bulunan alanında meydana gelen sıkışma, su taşkını sorunlarına neden oluyordu. Yapılan ıslah çalışması ile birlikte bu taşkın riskinin önemli ölçüde önüne geçilmiş olacak. Projenin 1. etabı büyük oranda tamamlanırken ikinci etabında yer alan bölümün fore kazıklarının yerleştirilmesi hızla devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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