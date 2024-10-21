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        "Bu Gençlik İyi İş Çıkarabilir" projesinin kapanış toplantısı gerçekleştirildi

        Ondokuz Mayıs Üniversitesince (OMÜ) "This Youth Can Do a Good Job" (Bu Gençlik İyi İş Çıkarabilir) projesinin kapanış toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 16:24 Güncelleme: 21.10.2024 - 16:32
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        "Bu Gençlik İyi İş Çıkarabilir" projesinin kapanış toplantısı gerçekleştirildi
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        Ondokuz Mayıs Üniversitesince (OMÜ) "This Youth Can Do a Good Job" (Bu Gençlik İyi İş Çıkarabilir) projesinin kapanış toplantısı yapıldı.

        Avrupa Birliği ve İŞKUR eş finansmanıyla yürütülen, OMÜ ile Samsun Merkez Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünün başvuru sahibi olduğu projeye katılan 60 kursiyer, teorik ve pratik eğitimlerini tamamladı.

        Proje bütçesi 333 bin 53 avro olan "This Youth Can Do a Good Job" kapsamında kursiyerler bilgisayar destekli tasarım ve üretim, endüstriyel otomasyon ve bakım, yenilenebilir enerji başlıklarında eğitim gördü.

        OMÜ Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz, OMÜ'nün devam eden ve proje halinde olan birçok projede yer aldığını söyledi. Kurnaz, "Umarım yeni projeler, Avrupa Birliği özelinde dış kaynaklı projelerin bir temelini oluşturur. Başta Cenk Hocam olmak üzere, ekibine vermiş olduğu katkılardan dolayı çok teşekkür ediyorum." dedi.

        OMÜ Mühendislik Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi ve proje koordinatörü Cenk Gezegin ise projenin 2020 yılında başladığını belirterek, bugüne kadar desteklerini esirgemeyen OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın ve üniversite yöneticilerine teşekkür etti.

        Projedeki 60 kursiyerden 34'ünün nitelikli eleman olarak istihdamlarının sağlandığını söyleyen Gezegin, şunları kaydetti:

        "Proje kapsamında OMÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünde iki adet yenilenebilir enerji ve endüstriyel otomasyon sistemleri laboratuvarı ve iki adet bakım-onarım ve tasarım-uygulama atölyesi kuruldu. Üniversite ve sanayi arasında 23 adet işbirliği protokolü imzalanmış olup proje süresince gerçekleştirilen faaliyetlere toplam 3630 kişi katılım sağlandı. TR83 Bölgesi'nde faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarının Yüksek Teknoloji İhtiyaç Alanlarının Belirlenmesine yönelik toplam 228 firmanın üst düzey yöneticileriyle anket uygulaması yapılmış ve sonuçlar bilimsel bir çalışma olarak yayınlanmıştır."

        Projenin kapanış toplantısında, proje paydaşları, projede yer alan akademisyenler ve öğrencilere plaket ve katılım belgeleri takdim edildi.

        Programa, kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey yetkilileri, TR83 Bölgesi sanayi kuruluşlarının temsilcileri, OMÜ akademik ve idari personeli, kursiyerler ve öğrenciler katıldı.​​​​​​​

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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