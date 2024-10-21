Ahmet Taner Kışlalı ölümünün 25. yılında Samsun'da anıldı

Bombalı suikast sonucu öldürülen eski Kültür Bakanlarından, siyaset bilimci ve yazar Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı, vefatının 25. yılında Samsun'da anıldı.

CHP Samsun İl Başkanlığınca, merkez İlkadım ilçesindeki Atatürk Anıtı önünde, Kışlalı için anma töreni düzenlendi.

Törende konuşan CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, Kışlalı'yı saygı, sevgi ve özlemle andıklarını söyledi.

Atatürkçü, siyaset bilimci, gazeteci, politikacı Ahmet Taner Kışlalı'nın 25 yıl önce bombalı bir suikastla katledildiğini belirten Özdağ, "Tıpkı kendisinden önce katledilen aydınlarımız Turan Dursun, Bahriye Üçok, Muammer Aksoy, Uğur Mumcu, Çetin Emeç gibi. Kışlalı'nın katledildiği gün aynı zamanda 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü olması da katliamın aynı zamanda özgür basına verilmiş bir mesaj olma niteliğini de akıllara getirmektedir." dedi.

Kışlalı'nın ömrünü öğrenmeye ve öğretmeye adadığını aktaran Özdağ, Kışlalı'nın Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi lisansını ve Paris Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde doktorasını "Modern Türkiye'de Siyasi Güçler" teziyle tamamladığını, Yeni Gün ve Cumhuriyet gazetelerinde yazarlık yaptığı dönemlerde Türkiye medyasında saygın bir yer edindiğini kaydetti.

CHP'nin 3. Genel Başkanı Bülent Ecevit'in Başbakanlık yaptığı 42. Hükümet'te Kültür Bakanlığı yapan Ahmet Taner Kışlalı'nın, politikanın kirlenmeden nasıl yapılacağının da en güzel örneklerinden birisi olduğuna değinen Özdağ, "Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü çok iyi anlayan ve anlatan, tüm yaşamını Atatürk devrim ve ilkelerine, çağdaşlaşma ile aydınlanma mücadelesine adayan, namuslu bir bilim insanı, yurtsever bir aydın olan Ahmet Taner Kışlalı'yı katledilişinin 25. yılında saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz. Kışlalı, Türkiye'nin içine sürüklendiği karanlığı önceden görerek yaşamının son gününe kadar laik ve demokratik cumhuriyet değerlerine bağlı, gericiliğe karşı ödünsüz bir duruş sergilemiştir." diye konuştu.