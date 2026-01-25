Samsun'da "Bayrağa Saygı" yürüyüşü yapıldı

Samsun'da gençler, "Bayrağa Saygı Yürüyüşü" gerçekleştirdi.



Zafer Partisi Gençlik Kolları üyeleri tarafından, sınır hattında terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına yönelik saldırısına tepki amacıyla yürüyüş düzenlendi.



Öğretmenevi önünde toplanan kalabalık, ellerinde Türk bayrakları ile İstiklal Caddesi ve Lise Caddesi güzergahından Onur Anıtı'na kadar yürüdü. Burada saygı duruşunda bulunuldu.



Zafer Partisi Gençlik Kolları Başkanı Furkan Turgut, grup adına yaptığı basın açıklamasında, katılımcılara teşekkür etti.



Bayrağın Türk milleti için ne kadar önemli olduğunu dile getiren Turgut, "Türk bayrağı, bir milletin onurunun ve temsiliyetinin adıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, düşman bayrağına dahi basmamışken, peygamberin övdüğü Fatih’in ordusunun İstanbul surlarına diktiği, milyonlarca aziz şehidimizin kanıyla vücut bulan bu kutsal bayrağın indirilmesi asla kabul edilemez. Biz Türk milliyetçileri, her zaman Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin menfaatleri için sokakta, meydanlarda olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Bayrağa olan saygısızlığın bir daha yaşanmaması temennisinde bulunan Turgut, "Bugün Samsun'da, parmakla sayılabilecek bir grup genç, Türklük ateşini yeniden yakmıştır. Bu ateş sönmeyecektir. Onu söndürmek isteyenler ne kadar üflerse, o kadar harlayacaktır. Çünkü küçük ateşi rüzgar söndürür, büyük ateş rüzgar vurdukça parlar. Türk’ün ateşi Samsun'da bir kez daha yanmıştır." diye konuştu.



