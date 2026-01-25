Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsun'da tartıştığı kişiyi araçta bıçak ve satırla öldüren kadın polise teslim oldu

        Samsun'un Canik ilçesinde tartıştığı kişiyi araçta bıçak ve satırla öldürdüğü iddia edilen kadın polise teslim oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2026 - 14:45 Güncelleme: 25.01.2026 - 14:45
        Samsun'un Canik ilçesinde tartıştığı kişiyi araçta bıçak ve satırla öldürdüğü iddia edilen kadın polise teslim oldu.
        Samsun'un Canik ilçesinde tartıştığı kişiyi araçta bıçak ve satırla öldürdüğü iddia edilen kadın polise teslim oldu.

        İddiaya göre, Düvecik Mahallesi'nde bir araçta Ferit M. (45) ile G.S. (38) arasında tartışma çıktı.


        Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, G.S, Ferit M'yi bıçak ve satırla yaraladı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ferit M'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Şüpheli G.S, olayda kullandığı bıçak ve satırla polis merkezine giderek teslim oldu.

        G.S, sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.


        Soruşturma kapsamında G.S'nin eşi D.A.S. (38) ile oğlu A.S. de gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

