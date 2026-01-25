Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        İngiltere'den Vietnam'a yürüyen 2 arkadaş, Samsun'a geldi

        İngiltere'den yürüyerek Vietnam'a gitmeyi hedefleyen 2 arkadaş, Samsun'un Alaçam ilçesine ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2026 - 11:12 Güncelleme: 25.01.2026 - 11:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        İngiltere'den Vietnam'a yürüyen 2 arkadaş, Samsun'a geldi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İngiltere'den yürüyerek Vietnam'a gitmeyi hedefleyen 2 arkadaş, Samsun'un Alaçam ilçesine ulaştı.

        İngiltere'den yaklaşık 1,5 yıl önce yola çıkan Sophie Tang (27) ve Luke Deakin (32) yürüyerek Samsun'un Alaçam ilçesine geldi.

        Kaymakamlık proje koordinatörü Gülşah Pekcan ile görüşen gezginler, Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir'i de ziyaret etti.

        İlçede misafir edilen İngiliz gezginler, geceyi Alaçam Belediyesi Geyikkoşan Evleri'nde geçirdi.

        Sophie Tang, AA muhabirine, seyahati ve macerayı çok sevdikleri için yürüyerek Vietnam'a gitmeye karar verdiklerini söyledi.

        Gezilerini sosyal medyada yayımlayarak gelir elde ettiklerini anlatan Tang, "Bu sayede yolculuğumuzu sürdürebildiğimiz için kendimizi çok şanslı hissediyoruz. Yaklaşık 1,5 yıl içinde Vietnam'a ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

        Deakin de Alaçam'da tanıştığı herkesin çok iyi ve misafirperver olduğunu dile getirerek, "Jandarmayla tanıştık, kahve ikram ettiler. Nehri ve sahili gördük, gerçekten çok güzeldi. Belediye başkanıyla tanıştık. Alaçam'da insanların çok dost canlısı olduğunu söyleyebilirim. Burada olmaktan çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

        Alaçam Belediye Başkanı Özdemir ise gezginleri ilçelerinde ağırlamaktan mutluluk duyduklarını kaydederek, "Alaçam'ın doğal güzelliklerini ve insanlarımızın misafirperverliğini yakından görme fırsatı buldular. Bu güzel ilçeyi dünyanın farklı noktalarında anlatacaklarına inanıyoruz. Yolculuklarında başarılar diliyoruz." diye konuştu.

        Gezgin arkadaşlar, daha sonra ilçeden ayrıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da başı olmayan kadın cansız bedeni bulundu! Şüpheliler yakalandı!
        İstanbul'da başı olmayan kadın cansız bedeni bulundu! Şüpheliler yakalandı!
        Trump: İstediğimiz her şeye sahip olacağız
        Trump: İstediğimiz her şeye sahip olacağız
        Kocasını 17 yaşındaki sevgilisine öldürttü!
        Kocasını 17 yaşındaki sevgilisine öldürttü!
        İşte Tedesco'nun Göztepe 11'i!
        İşte Tedesco'nun Göztepe 11'i!
        Yapay zeka talebi GPU’ları da vurdu!
        Yapay zeka talebi GPU’ları da vurdu!
        ICE ekipleri bir kişiyi daha öldürdü
        ICE ekipleri bir kişiyi daha öldürdü
        Trump, Carney'e "vali" dedi
        Trump, Carney'e "vali" dedi
        Sıcaklık artıyor, şiddetli sağanak ve rüzgar var!
        Sıcaklık artıyor, şiddetli sağanak ve rüzgar var!
        Suriye'de ateşkes 15 gün uzatıldı
        Suriye'de ateşkes 15 gün uzatıldı
        Burdur'da zincirleme kaza: 1 ölü, 7 yaralı
        Burdur'da zincirleme kaza: 1 ölü, 7 yaralı
        Rüyalarımızı bile etkiliyor
        Rüyalarımızı bile etkiliyor
        Meloni: Trump'ın açıklamaları kabul edilemez
        Meloni: Trump'ın açıklamaları kabul edilemez
        Hangi ülkede "Hesabı kim öder?"
        Hangi ülkede "Hesabı kim öder?"
        Çay nasıl keşfedildi?
        Çay nasıl keşfedildi?
        "Düğüm çözebilecek bir oyuncu"
        "Düğüm çözebilecek bir oyuncu"
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!
        G.Saray, Gümrük'e takılmadı!
        G.Saray, Gümrük'e takılmadı!
        Otobüs otomobili böyle biçti
        Otobüs otomobili böyle biçti
        Lüks paylaşımlar radarda
        Lüks paylaşımlar radarda
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi

        Benzer Haberler

        Başkan Doğan: "Fabrika yeri hazır; Chery gelirse gelir, gelmezse başka firm...
        Başkan Doğan: "Fabrika yeri hazır; Chery gelirse gelir, gelmezse başka firm...
        Samsun'daki boğaz kesme cinayetinde yeni gelişme: Kadının eşi ve oğlu da gö...
        Samsun'daki boğaz kesme cinayetinde yeni gelişme: Kadının eşi ve oğlu da gö...
        Yasak ilişki yaşadığı sevgilisini boğazını keserek öldürdü Samsun'da bir ka...
        Yasak ilişki yaşadığı sevgilisini boğazını keserek öldürdü Samsun'da bir ka...
        Samsun'da üzerine pirinç çuvalları devrilen işçi hayatını yitirdi.
        Samsun'da üzerine pirinç çuvalları devrilen işçi hayatını yitirdi.
        Ladik'te 5. Yöresel Kaz Tiridi ve Kış Festivali yapıldı
        Ladik'te 5. Yöresel Kaz Tiridi ve Kış Festivali yapıldı
        Samsunspor-Kocaelispor maçının ardından
        Samsunspor-Kocaelispor maçının ardından