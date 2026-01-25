Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsun'da düzenlenen festivalde 1 ton hamsi ikram edildi

        Samsun'un Ladik ilçesinde düzenlenen festivalde 1 ton hamsi dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2026 - 17:26 Güncelleme: 25.01.2026 - 17:26
        Samsun'da düzenlenen festivalde 1 ton hamsi ikram edildi
        Samsun'un Ladik ilçesinde düzenlenen festivalde 1 ton hamsi dağıtıldı.

        Akdağ Kayak Tesisleri'nde Ladik Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu (LAFED) tarafından Akdağ Hamsi Festivali düzenlendi.

        Festivalde kayak merkezine gelen vatandaşlara 1 ton hamsi ikram edildi.

        Festival kapsamında müzik eşliğinde bir araya gelen vatandaşlar halay ve horonlar çekerek eğlendi.

        Etkinliğe aileleriyle katılan çocuklar ise kayak pistlerinde kayarak keyifli vakit geçirdi.

        Yoğun katılımın olduğu etkinlikte, Samsun ve çevre illerden gelen vatandaşlar festival alanında uzun süre vakit geçirdi.

        Ladik Sivil Toplum Kuruluşları ve Dernekler Federasyonu (LAFED) Genel Başkanı Murat Salurlu, kayak merkezini ilk defa bu kadar kalabalık gördüğünü ve yoğun bir ilginin olduğunu söyledi.

        Festivalin yaklaşık 2 aydır süren hazırlık sürecini olduğunu anlatan Salurlu, şunları kaydetti:

        "Yönetim kurulumuz, kadın ve gençlik kollarımızla birlikte büyük bir emek verdik. Samsun'un 17 ilçesinden biri olan Ladik'in yaylasıyla birlikte daha fazla tanınmasını amaçladık. Katılım beklentilerimizin üzerinde oldu, şehir merkezinden yaylaya ring seferleri düzenledik, ilave araçlarla ulaşımı destekledik. Hemşehrilerimizin federasyonuna sahip çıkması bizler için gurur verici. İnşallah bu festivali geleneksel hale getirerek önümüzdeki yıllarda daha geniş katılımla sürdürmeyi hedefliyoruz."

        Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal ise festival alanındaki yoğun katılımın ve coşkunun kendilerini mutlu ettiğini belirterek, şöyle konuştu.

        "Vatandaşlarımızın müzik eşliğinde eğlenmesi, halay çekmesi ve bu atmosferi birlikte yaşaması bizleri son derece memnun etti. Bu organizasyon, Ladik ilçemizin tanıtımına ve ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Hep arzu ettiğimiz, ilçemize değer katan etkinliklerin hayata geçirilmesiydi. Bu sürece emek veren federasyon, dernek başkanları ve yönetim kurulu üyeleri büyük bir iş başardı. Belediyemiz olarak gerekli altyapı desteğini verdik, vermeye de devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

