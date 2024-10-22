Samsun'da okul servisi devrildi, 7'si öğrenci 9 kişi yaralandı

Sağlık ekiplerince Durağan Devlet Hastanesi ve Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazada, sürücü ile minibüsteki 7 öğrenci ve 1 görevli yaralandı.

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