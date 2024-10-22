Samsun'da okul servisi devrildi, 7'si öğrenci 9 kişi yaralandı
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde okul servisinin devrilmesi sonucu 7'si öğrenci 9 kişi yaralandı.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde okul servisinin devrilmesi sonucu 7'si öğrenci 9 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Susuz Mahallesi Ballık mevkisinde, Esme Gögül yönetimindeki ilkokul öğrencilerini taşıyan 55 APB 224 plakalı servis minibüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, sürücü ile minibüsteki 7 öğrenci ve 1 görevli yaralandı.
Sağlık ekiplerince Durağan Devlet Hastanesi ve Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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