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        Samsun'da 23 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde, hakkında 23 yıl 19 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 20:26 Güncelleme: 22.10.2024 - 20:26
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        Samsun'da 23 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde, hakkında 23 yıl 19 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, hırsızlık, yağma, cinsel taciz, 6136 sayılı kanuna muhalefet, uyuşturucu, basit yaralama, hakaret ve mühür bozma" suçlarından aranan ve hakkında 23 yıl 19 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K'yi (38) yakaladı.

        Hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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