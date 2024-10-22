Samsun'da 23 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, hırsızlık, yağma, cinsel taciz, 6136 sayılı kanuna muhalefet, uyuşturucu, basit yaralama, hakaret ve mühür bozma" suçlarından aranan ve hakkında 23 yıl 19 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K'yi (38) yakaladı.

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