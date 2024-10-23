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        Bafra'da "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi anlatıldı

        Samsun'un Bafra ilçesinde "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 11:00 Güncelleme: 23.10.2024 - 11:10
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        Bafra'da "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi anlatıldı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Çocuklarımızın geleceği için bir araya geliyoruz! En İyi Narkotik Polis Anne" projesi kapsamında, Bafra Belediye Kültür Merkezi'nde aileleri bilgilendirdi.

        Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar, yaptığı açılış konuşmasında, narkotik suçlarla mücadelede, annelerin rolüne işaret etti.

        Altınpınar, "Uyuşturucu ile mücadele çok çetin ve büyük fedakarlık gerektiriyor. Varlığını bir başkasının varlığına, ailesine, çocuklarına adayan başka bir varlık yok. İlk yaptığımız bu anne projesi, yıl içerisinde bu şekilde gruplar halinde devam edecek." dedi.

        Kadına karşı şiddetle mücadele ve KADES uygulamasına da dikkati çeken Altınpınar, "Bafra'mızın daha huzurlu, daha güvenilir bir yer olması için arkadaşlarımızla gece gündüz çalışıyoruz. Huzurlarınızda en düşük rütbesinden en büyük üst rütbesine, kolluk mensuplarımızın bütün teşkilat üyelerine teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeli Fatih Yıldırım, uyuşturucu madde kullananlarda ortaya çıkan fiziksel belirtiler, uyuşturucu kullanma aparatları hakkında ailelere bilgilendirme yaptı.

        Samsun Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeli Derya İren ise siber suçlarla ilgili ailelere sinevizyon eşliğinde sunum gerçekleştirdi.

        Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Murat Öner, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gürcan Özdilek, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Davetlilere kolluk kuvvetleri, İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli ve İlçe Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafın kurulan stantlardan el broşürleri dağıtıldı.

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