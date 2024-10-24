Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da çeltik üreticileri fiyatların düşürülmesini protesto etti

        Samsun'un Bafra ilçesinde, Tarım Kredi Kooperatifi bahçesinde toplanan çiftçiler, çeltik alım fiyatının düşürülmesine tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 20:40 Güncelleme: 24.10.2024 - 20:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da çeltik üreticileri fiyatların düşürülmesini protesto etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Bafra ilçesinde, Tarım Kredi Kooperatifi bahçesinde toplanan çiftçiler, çeltik alım fiyatının düşürülmesine tepki gösterdi.

        Bafra Ovası’ndaki çeltik yetiştiricileri, yüzde 60 randımanlı çeltiğin kilogram alım fiyatının 25 liradan, 24 liraya düşürülmesine ilişkin basın açıklamasında bulundu.

        Çeltik üreticileri adına konuşan Cemal Duran, "2024 yılına ait yüzde 60 randımanlı çeltiğin kilogram fiyatı 25 lira iken, 24 liraya çekildi. Bu durum biz çiftçileri çok mağdur etmiştir. Bunu bilen tüccar fiyatları daha aşağıya çekerek, üreticiyi deyim yerindeyse, çamurun içine sokmuştur. Buna ilaveten üretim fiyatlarımız yüzde yüz artmış olup, çiftçi zarar etmiştir. Biz çiftçi olarak Tarım Kredi Kooperatifi'nden cevap istiyoruz.” dedi.

        Çiftçiler basın açıklamalarının ardından, yetkililerle görüşerek olaysız şekilde dağıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Güvenlik zirvesi sona erdi
        Güvenlik zirvesi sona erdi
        TUSAŞ şehitlerine veda
        TUSAŞ şehitlerine veda
        Tofaş'a 'Rekabet' reddi!
        Tofaş'a 'Rekabet' reddi!
        TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri belli oldu
        TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri belli oldu
        24 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        24 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Doğum günü çiçeğini alırken şehit ettiler! Yüreğimize gömdük sizi!
        Doğum günü çiçeğini alırken şehit ettiler! Yüreğimize gömdük sizi!
        Ümraniye’deki ortaokulda bıçaklı öğrenci
        Ümraniye’deki ortaokulda bıçaklı öğrenci
        Doğalgaz patladı! Bina mühürlendi
        Doğalgaz patladı! Bina mühürlendi
        Aleyna Çakır'ın ölümünde iddianame hazırlandı!
        Aleyna Çakır'ın ölümünde iddianame hazırlandı!
        Karahan'dan asgari ücret mesajı
        Karahan'dan asgari ücret mesajı
        Narin cinayetinde 22 kişiye 'zorla getirme' kararı!
        Narin cinayetinde 22 kişiye 'zorla getirme' kararı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: BRICS'le işbirliğimiz artacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: BRICS'le işbirliğimiz artacak
        BRICS nedir? Oluşumdan neler bekleniyor?
        BRICS nedir? Oluşumdan neler bekleniyor?
        Korkma!
        Korkma!
        Hain saldırıda 5 şehidimiz var!
        Hain saldırıda 5 şehidimiz var!
        "Uyuz vakalarının sayısı her geçen gün artıyor"
        "Uyuz vakalarının sayısı her geçen gün artıyor"
        Otomobil ilanlarına yeni düzenleme yolda
        Otomobil ilanlarına yeni düzenleme yolda
        Bronckhorst'un Lyon 11'i!
        Bronckhorst'un Lyon 11'i!
        2025'te seyahat edilebilecek en iyi yerler
        2025'te seyahat edilebilecek en iyi yerler
        İşte Mourinho'nun Manchester United 11'i!
        İşte Mourinho'nun Manchester United 11'i!

        Benzer Haberler

        Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Samsun'da çiftçiler sulama birliklerinin fiyat artışına tepki gösterdi
        Samsun'da çiftçiler sulama birliklerinin fiyat artışına tepki gösterdi
        Terme Belediye Başkanı Şenol Kul'dan TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında yar...
        Terme Belediye Başkanı Şenol Kul'dan TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında yar...
        Samsunspor'un genç futbolcuları Fransız kulübünün altyapısında antrenmanlar...
        Samsunspor'un genç futbolcuları Fransız kulübünün altyapısında antrenmanlar...
        Karadeniz'de yağlanan ve büyüyen palamut yüz güldürdü
        Karadeniz'de yağlanan ve büyüyen palamut yüz güldürdü
        Thomas Reis, agresif oyunlarının sürmesini istiyor
        Thomas Reis, agresif oyunlarının sürmesini istiyor