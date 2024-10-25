Samsun'da yağış dönemi öncesi ırmak ve dere yataklarının temizliğine başlandı

Tersakan Irmağında 2 bin metre ve Hacı Osman Deresinde ise 1500 metre akarsu yatağında bitki örtüsü ve yağmur suları ile oluşan toprak birikintileri temizlendi.

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