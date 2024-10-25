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        Samsun'da yağış dönemi öncesi ırmak ve dere yataklarının temizliğine başlandı

        Samsun'un Havza ilçesinde Tersakan Irmağı ve Hacı Osman Deresi yataklarında temizlik çalışmaları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 15:32 Güncelleme: 25.10.2024 - 16:37
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        Samsun'da yağış dönemi öncesi ırmak ve dere yataklarının temizliğine başlandı
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        Samsun'un Havza ilçesinde Tersakan Irmağı ve Hacı Osman Deresi yataklarında temizlik çalışmaları başladı.

        Devlet Su İşleri (DSİ) 7. Bölge Müdürlüğünce, taşkınlara karşı başlatılan temizleme çalışmaları devam ediyor.

        Tersakan Irmağında 2 bin metre ve Hacı Osman Deresinde ise 1500 metre akarsu yatağında bitki örtüsü ve yağmur suları ile oluşan toprak birikintileri temizlendi.

        Yetkililer, akarsu yataklarındaki temizlik çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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