Samsun'da yağış dönemi öncesi ırmak ve dere yataklarının temizliğine başlandı
Samsun'un Havza ilçesinde Tersakan Irmağı ve Hacı Osman Deresi yataklarında temizlik çalışmaları başladı.
Samsun'un Havza ilçesinde Tersakan Irmağı ve Hacı Osman Deresi yataklarında temizlik çalışmaları başladı.
Devlet Su İşleri (DSİ) 7. Bölge Müdürlüğünce, taşkınlara karşı başlatılan temizleme çalışmaları devam ediyor.
Tersakan Irmağında 2 bin metre ve Hacı Osman Deresinde ise 1500 metre akarsu yatağında bitki örtüsü ve yağmur suları ile oluşan toprak birikintileri temizlendi.
Yetkililer, akarsu yataklarındaki temizlik çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
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