AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz'dan Samsun Büyükşehir Belediyesine ziyaret

AK Parti Genel Başkan Yardımcı Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'a ziyarette bulundu.

Yılmaz, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile beraber Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ı ziyaret ederek belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Doğan, Samsun'da hayata geçirdikleri projeler ile yapmayı planladıklarını anlatarak, "4 kardeş şehir belediye başkanları olarak bugün bir aradayız. Yaptığımız çalışmalarımızı ve yapacağımız icraatları konuşuyuz. Şehirlerimiz büyüsün ki, Türkiye büyüsün istiyoruz. Bu noktada istişarenin, deneyimlerin paylaşımının çok önemli olduğunun bilincindeyiz. Tüm şehirlerimizle ülkemizi 'daha ileri' vizyonuyla temsil etmeyi sürdürüyoruz." dedi.

Yaptıkları projeleri istişare ederek ortaya çıkardıklarını vurgulayan Doğan, "Belediyecilik anlamında yapacağımız işlerde istişareler bizler için çok değerli. Dinlemenin, anlamanın buna göre yol yürümenin değerinin farkındayız. Şehirlerimizde yaptığımız hizmetleri birbirimize anlatarak, birbirimize yeni yollar açacak, tecrübe paylaşımlarımızla şehirlerimize daha iyi hizmet etme gayretimizi sürdüreceğiz. Samsun'umuz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi Karadeniz’in medarıiftiharı bir şehir. Yaptığımız her bir hizmet ülkemizin ve milletimizin bekası içindir. Bu noktada çalışmalarımızı sürdürüyor, 'Gururla Samsun' diyoruz." ifadelerini kullandı