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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz'dan Samsun Büyükşehir Belediyesine ziyaret

        AK Parti Genel Başkan Yardımcı Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'a ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 17:05 Güncelleme: 25.10.2024 - 17:05
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz'dan Samsun Büyükşehir Belediyesine ziyaret
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcı Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'a ziyarette bulundu.

        Yılmaz, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile beraber Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ı ziyaret ederek belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Doğan, Samsun'da hayata geçirdikleri projeler ile yapmayı planladıklarını anlatarak, "4 kardeş şehir belediye başkanları olarak bugün bir aradayız. Yaptığımız çalışmalarımızı ve yapacağımız icraatları konuşuyuz. Şehirlerimiz büyüsün ki, Türkiye büyüsün istiyoruz. Bu noktada istişarenin, deneyimlerin paylaşımının çok önemli olduğunun bilincindeyiz. Tüm şehirlerimizle ülkemizi 'daha ileri' vizyonuyla temsil etmeyi sürdürüyoruz." dedi.

        Yaptıkları projeleri istişare ederek ortaya çıkardıklarını vurgulayan Doğan, "Belediyecilik anlamında yapacağımız işlerde istişareler bizler için çok değerli. Dinlemenin, anlamanın buna göre yol yürümenin değerinin farkındayız. Şehirlerimizde yaptığımız hizmetleri birbirimize anlatarak, birbirimize yeni yollar açacak, tecrübe paylaşımlarımızla şehirlerimize daha iyi hizmet etme gayretimizi sürdüreceğiz. Samsun'umuz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi Karadeniz’in medarıiftiharı bir şehir. Yaptığımız her bir hizmet ülkemizin ve milletimizin bekası içindir. Bu noktada çalışmalarımızı sürdürüyor, 'Gururla Samsun' diyoruz." ifadelerini kullandı

        Daha sonra Yılmaz ve beraberindeki heyet, büyükşehir belediyesinin projelerini yerinde inceledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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