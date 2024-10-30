Samsun Büyükşehir Belediyesi arama ve kurtarma ekibi kurdu

Samsun Büyükşehir Belediyesi, sel ve deprem gibi afetlere hazır olmak için arama ve kurtarma ekibi kurdu.

Büyükşehir Belediyesi, afet ve acil durumlarla etkin müdahale edebilmek için "Gönüllü Ol Hayat Kurtar" projesi kapsamında kendi personelinden arama ve kurtarma ekibi oluşturdu.

Oluşturulan Samsun Büyükşehir Belediyesi Arama ve Kurtarma ekibi (SAK) eğitimlere başladı.

SAK ekibi, enkazdan yaralı kurtarma, enkaza müdahale etme, yangına ilk müdahale, ilk yardım, doğada arama kurtarma, psiko-sosyal destek, suda arama kurtarma ile kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer tehditle mücadele gibi konularda eğitim alacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, doğal afetlere her an hazır olmaları gerektiğini söyledi. Afetler sonrası arama kurtarma çalışmalarının son derece önemli olduğunu belirten Doğan, "Bu noktada profesyonel ekiplerin yanında gönüllü ekiplerin de üstlendiği ve üstleneceği misyon da arama kurtarmadaki başarı ile doğru orantılı. Bu nedenle biz de Türkiye'nin herhangi bir yerinde meydana gelebilecek olası bir afet durumunda üstleneceğimiz role yönelik çalışmalarımızı kesintisiz sürdürürken gönüllü arama kurtarma ekibi projemizle de çalışmalarımıza yeni bir ivme kazandırmak istedik." dedi.