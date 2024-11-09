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        Samsun Valisi Tavlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Doğan'dan Havza OSB'ye ziyaret

        Samsun Valisi Orhan Tavlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Havza Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 14:00 Güncelleme: 09.11.2024 - 14:06
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        Samsun Valisi Tavlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Doğan'dan Havza OSB'ye ziyaret
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        Samsun Valisi Orhan Tavlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Havza Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) incelemede bulundu.

        Tavlı ve Doğan, Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Belediye Başkanı Murat İkiz, Havza Ticaret ve Sanayi odası Başkanı Erkan Acar ile Havza OSB Bölge Müdürü Hasbi Altuntaş, Havza OSB'de saha incelemesi gerçekleştirdi, ardından teknik toplantıya katıldı.

        Tavlı, Havza OSB'nin önemli bir istihdam ve sanayi merkezi olacağını söyledi.

        Doğan ise "Öncelik iş, öncelik aş" vizyonuyla çalışmalarına yön verdiklerini dile getirerek, "Şehrimizi daha ileri taşıyacak Havza OSB'miz bizim için çok kıymetli. Tek gayemiz, Samsun'umuzun evladı çalışmak için başka şehre gitmek zorunda kalmasın, doğduğu memleket doyduğu memleket olsun diyedir." ifadesini kullandı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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