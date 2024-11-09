Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Ekipler, adreslerde yaptıkları aramada 396 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Operasyonlarda Ö.D, Ö.B. ve S.Ö. gözaltına alındı.
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