GÜNCELLEME - Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli 1'i tutuklandı.
Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
İlkadım ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, arama yapan ekipler, 135 gram sentetik uyuşturucu, 11 sentetik ecza hapı, hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 31 bin 500 lira ele geçirdi.
Operasyonda, gözaltına alınan Y.O. (28) ve E.K. (25) işlemleri için emniyete götürüldü.
İşlemlerinin ardında adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.O. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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