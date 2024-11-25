Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun ve 4 ilde kar nedeniyle 656 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı

        Samsun, Sinop, Amasya, Tokat ve Kastamonu'da kar nedeniyle ulaşıma kapanan 656 köy ve mahalle yolunu açma çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 13:33 Güncelleme: 25.11.2024 - 13:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun ve 4 ilde kar nedeniyle 656 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun, Sinop, Amasya, Tokat ve Kastamonu'da kar nedeniyle ulaşıma kapanan 656 köy ve mahalle yolunu açma çalışmaları sürüyor.

        Samsun'da kar nedeniyle 47 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapandı.

        Canik'te 15, Asarcık'ta 6, Salıpazarı'nda 4, Kavak'ta 4, Ladik'te 1, 19 Mayıs'ta 6, Alaçam'da 7, Havza'da 4 olmak üzere 47 kırsal mahalle yolunda ulaşım kar nedeniyle sağlanamıyor.

        Samsun Büyükşehir Belediyesi ile İl Özel İdaresi ekiplerinin mahalle ve köy yollarındaki karla mücadele çalışmaları sürüyor.

        Sinop'ta da kar yağışı dolasıyla 31 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte iki gündür etkili olan kar nedeniyle Boyabat'ta 22, Ayancık'ta 6, Türkeli'de 2 ve Gerze ilçesinde 1 olmak üzere 31 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        Amasya'da kar yağışı, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu. Kent genelinde kar nedeniyle 28 köy yolu kapandı.

        Kar yağışı nedeniyle Tokat'ta 100, Kastamonu'da 450 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        4 kişiyi katletmişti! Eşini, çocuğunu, kayınvalidesini de öldürmüş!
        4 kişiyi katletmişti! Eşini, çocuğunu, kayınvalidesini de öldürmüş!
        "Sanki 1 ay öteden gidiyoruz!"
        "Sanki 1 ay öteden gidiyoruz!"
        Bolu Dağı'nda kar kalınlığı bir metreye ulaştı
        Bolu Dağı'nda kar kalınlığı bir metreye ulaştı
        Beşiktaş'ta Bronckhorst hedef tahtasında!
        Beşiktaş'ta Bronckhorst hedef tahtasında!
        7 çoban tipiye yakalandı, biri hayatını kaybetti
        7 çoban tipiye yakalandı, biri hayatını kaybetti
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        Volga sabıkalı çıktı! Antalya'daki kazada yeni gelişme
        Volga sabıkalı çıktı! Antalya'daki kazada yeni gelişme
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        İstanbul'da güvenlik önlemleri
        İstanbul'da güvenlik önlemleri
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?
        Japon gezgin yürüye yürüye Hakkari'ye ulaştı
        Japon gezgin yürüye yürüye Hakkari'ye ulaştı
        ABD'de stagflasyon tehlikesi olabilir
        ABD'de stagflasyon tehlikesi olabilir
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        'Icardi saplantısı"
        'Icardi saplantısı"
        “Ukrayna'nın doğu cephesi düşebilir”
        “Ukrayna'nın doğu cephesi düşebilir”
        Hesaplı emeklilikte son haftalar
        Hesaplı emeklilikte son haftalar
        Haluk Bilginer için Emmy günü
        Haluk Bilginer için Emmy günü
        ÖTV'siz otomobil mümkün mü?
        ÖTV'siz otomobil mümkün mü?

        Benzer Haberler

        Samsun'da şiddetli rüzgarda 650 yıllık anıt ağaç devrildi
        Samsun'da şiddetli rüzgarda 650 yıllık anıt ağaç devrildi
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Samsun'da şiddetli rüzğarda 600 yıllık çınar ağacı devrildi
        Samsun'da şiddetli rüzğarda 600 yıllık çınar ağacı devrildi
        Samsun'dan kar manzaraları
        Samsun'dan kar manzaraları
        Samsun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
        Samsun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
        Samsun Valiliği, eğitime 1 gün ara verilen ilçeleri duyurdu (2)
        Samsun Valiliği, eğitime 1 gün ara verilen ilçeleri duyurdu (2)