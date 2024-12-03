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        Havza Belediyesinden "özel" öğrencilere kahvaltı

        Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen özel gereksinimli öğrencilerle kahvaltıda bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 11:29 Güncelleme: 03.12.2024 - 11:30
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        Havza Belediyesinden "özel" öğrencilere kahvaltı
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        Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen özel gereksinimli öğrencilerle kahvaltıda bir araya geldi.

        Havza Belediyesi tarafından özel bir tesiste düzenlenen programda İkiz, özel gereksinimli öğrencilerle sohbet etti.

        İkiz, her zaman özel çocukların yanında olduklarını vurgulayarak, "Özel çocuklarımızın mutluluğu bizler için çok kıymetli. Bu çocuklarımızın hayata hazırlanması için gereken ne varsa yapmaktayız. Bu vesile ile ilçemizdeki özel çocuklarımızın eğitiminde önemli rol oynayan Muzaffer Tahmaz Özel Eğitim İş Uygulama Merkezini ilçemize kazandıran Muzaffer Tahmaz amcamıza ve ailesine teşekkür ediyorum." dedi.

        Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ ise özellikle özel gereksinimli çocukları hayata hazırlayan ve onların hayata tutunması konusunda gayret gösteren Muzaffer Tahmaz Özel Eğitim İş Uygulama Merkezinin bölge için hayati öneme sahip olduğunu anlatarak, "Bizler de eğitimciler olarak gerekli hassasiyet ile özel çocuklarımız için çalışmaktayız." diye konuştu.

        Programa Muzaffer Tahmaz Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Müdürü Erkan İyiliksever, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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        Galeri

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