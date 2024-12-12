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        Samsun'da ihtiyaç sahibi çocuklara bot ve mont yardımı yapıldı

        Samsun'un Çarşamba, Salıpazarı ve Ayvacık ilçesinde 750 ihtiyaç sahibi öğrenciye bot ve mont yardımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 17:00 Güncelleme: 12.12.2024 - 17:44
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        Samsun'da ihtiyaç sahibi çocuklara bot ve mont yardımı yapıldı
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        Samsun'un Çarşamba, Salıpazarı ve Ayvacık ilçesinde 750 ihtiyaç sahibi öğrenciye bot ve mont yardımı yapıldı.

        Çarşamba Dernekler Federasyonunun (ÇADEF) sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Çarşamba Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen törenle, ilgili kuruluşlara malzemeler teslim edildi.

        ÇADEF Genel Başkanı Hayati Sözen, törende yaptığı konuşmada, 12 yıldır Çarşamba, Ayvacık ve Salıpazarı ilçelerinde ihtiyaç sahibi çocuklara bot ve mont yardımı yaptıklarını söyledi.

        Daha önce de okullara bilgisayarlı sınıflar kazandırdıklarını hatırlatan Sözen, "Ayrıca 2021 yılında 'Bilgisayarsız Okul Kalmasın' sosyal sorumluluk projesini de bu çalışmalarımıza ekledik. Geçtiğimiz sene Yıldıray Çınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine 23 kişilik bilgisayar sınıfı kurduk. Daha sonra Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine 17 kişilik, Terme Karadeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine 15 kişilik ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çarşamba yerleşkesinde Bilgisayar İşletmenliği Bölümüne 2 adet 19 kişilik bilgisayar sınıfı kurduk. Bu güzel çalışmalarımıza yurt içinden ve yurt dışından katkı veren hemşehrilerimize ve derneklerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Konuşmanın ardından Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Sözen'e plaket takdim etti.

        Programa, Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, Ayvacık Belediye Başkanı Refahittin Şencan, Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bedir, Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme Derneği Başkanı Hüseyin Avni Özdemir, Çarşamba Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı İrfan Zerey de katıldı.

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