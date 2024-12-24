Samsun'da kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı
Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.
Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.
İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin kırsal mahallelerinde önleyici kolluk devriyesi sırasında, 2 kişinin boş alanda kazı yaptıklarını tespit etti.
Bölgeye giden ekipler, 2 levye, kazma, kürek, balta, 3 metre uzunluğunda çelik halat, 2 demir keski, demir testere, 3 metre bez halat ve çekiç ele geçirdi.
Suçüstü yakalanan C.K. (30) ve S.O. (27), İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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