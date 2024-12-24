Samsun'da kanepeye zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi

Adreste yapılan aramada, kanepeye zulalanmış 378 gram kubar esrar ile 2 tabanca, kurusıkı tabanca ve 37 tabanca mermisi ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat Şubesi ile Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, teknik ve fiziki çalışmanın ardından şüphelinin ikametine operasyon düzenledi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede şüpheli F.D'nin uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

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