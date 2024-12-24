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        Samsun'da kanepeye zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi

        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde düzenlenen operasyonda kanepeye zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi, 1 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 16:26 Güncelleme: 24.12.2024 - 16:30
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        Samsun'da kanepeye zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi
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        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde düzenlenen operasyonda kanepeye zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi, 1 zanlı yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede şüpheli F.D'nin uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat Şubesi ile Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, teknik ve fiziki çalışmanın ardından şüphelinin ikametine operasyon düzenledi.

        Adreste yapılan aramada, kanepeye zulalanmış 378 gram kubar esrar ile 2 tabanca, kurusıkı tabanca ve 37 tabanca mermisi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlı jandarmaya götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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