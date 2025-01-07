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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 13:33 Güncelleme: 07.01.2025 - 14:30
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonda M.K, (18) M.E.A. (21) ile S.K'nin (19) üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 125,80 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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