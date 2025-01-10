Bafra Belediye Başkanı Kılıç, yeni kurulan 65 Nolu Taşıyıcı Kooperatifi güzergahını inceledi

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, yeni oluşturulan 65 Nolu Taşıyıcı Kooperatifi güzergahında incelemede bulundu.

İlçe merkezine ulaşımda zorluk çekenlerin talebi üzerine yaklaşık bir ay önce kurulan 65 Nolu Taşıyıcı Kooperatifi, Ağıllar, Türbe, Karpuzlu, Karıncak ve Koşu mahalleleri minibüs hattı güzergahında 4 araçla çalışacak.

Minibüse binerek güzergahta inceleme yapan Belediye Başkanı Kılıç, AA muhabirine, bölgenin pilot bölge seçildiğini söyledi.

Yolcularla konuştuklarını, vatandaşların memnun olduğunu belirten Kılıç, "Denize yakın Koşu Mahallesi güzergahında günün belli saatlerinde araç dolup yoluna devam ediyor. Çok fazla dolmuşlarda bekleme yok. Kadınlar ve çocuklarımız, araç bulma noktasında sıkıntı çekiyordu. Güzergah üzerinde gidecek araçlar 15 ile 30 dakikada bir kalkıyor. Herkes memnun kaldı. İnşallah bu uygulamayı diğer kırsal mahallelerde de gerçekleştireceğiz." dedi.

Kılıç, yapımı devam eden Ağıllar Merkez Camisi'nde de incelemede bulundu, Ağıllar Mahallesi Muhtarı Veysel Kuru ile görüştü. Kılıç, caminin çevre düzenlemesine de destek vereceklerini ifade etti.