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        Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı yakalandı

        Samsun'un Atakum, Canik ve İlkadım ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 14:46 Güncelleme: 23.01.2025 - 15:02
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı yakalandı
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        Samsun'un Atakum, Canik ve İlkadım ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Atakum, Canik ve İlkadım ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Adreslerde arama yapan ekipler, 346 gram sentetik uyuşturucu, 20 sentetik ecza hapı, hassas terazi ile 3 ruhsatsız tüfek ele geçirdi.

        Operasyonlarda gözaltına alınan S.Ü. (36), A.Ç. (25) ile G.Y.H. (22) işlemleri için emniyete götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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