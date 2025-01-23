Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı yakalandı
Samsun'un Atakum, Canik ve İlkadım ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un Atakum, Canik ve İlkadım ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Atakum, Canik ve İlkadım ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde arama yapan ekipler, 346 gram sentetik uyuşturucu, 20 sentetik ecza hapı, hassas terazi ile 3 ruhsatsız tüfek ele geçirdi.
Operasyonlarda gözaltına alınan S.Ü. (36), A.Ç. (25) ile G.Y.H. (22) işlemleri için emniyete götürüldü.
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