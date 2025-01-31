Samsun'da 4 bin 928 sentetik ecza hapı ele geçirildi

İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, bir ikamet ve depoda yaptıkları aramada 4 bin 928 sentetik ecza hapı ele geçirdi.

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