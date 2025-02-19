Samsunspor, gözünü UEFA Avrupa Ligi'ne çevirdi

İLYAS GÜN - Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu en iyi şekilde bitirerek UEFA Avrupa Ligi'ne ilk kez katılma hakkı elde etmek istiyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, 1965 yılında kurulan ve 1987-1988'de en iyi sezonlarından birini yaşayan Samsunspor, ligi ilk 4 içinde bitirmesine rağmen Avrupa kupalarına katılamadı. Sonrasında inişli-çıkışlı bir dönem yaşayan Karadeniz ekibi, 1993-1994 sezonundan itibaren bugünkü adı Süper Lig olan 1. Futbol Ligi'nde kesintisiz 13 sezon geçirdi.

İlk defa 1987-1988 sezonunda Balkan Kupası ile yurt dışı tecrübesi yaşayan takım, yer aldığı B Grubu'nu ikinci tamamlayarak gruptan çıkamadı.

Samsun ekibi, 1993-1994 sezonunda ikinci kez katıldığı Balkan Kupası'nda önce Bulgaristan'ın Pirin Blagoevgrad takımıyla karşılaştı. İlk maçta Bulgaristan'da rakibiyle 0-0 berabere kalan takım, Türkiye'deki karşılaşmayı 4-1 yenerek rakibini eledi. Daha sonra Yunanistan'ın PAS Giannina takımı ile karşılaşan Samsun ekibi, deplasmanda rakibini 3-0 ve sahasında 2-0'lık skorlarla geçerek şampiyonluğu elde etti.

- UEFA Intertoto Kupası'nda 2 kez mücadele etti

Karadeniz temsilcisi,1996-1997 sezonunda ligi 9. sırada tamamlayarak ilk kez UEFA Intertoto Kupası'nda boy gösterdi. Intertoto Kupası'nda 6. Grup'ta yer alan takım, grupta ikinci sırada yer alarak kupadan elendi.

1997-1998 sezonunda ligi 5. sırada bitirerek tekrar Intertoto Kupası'na katılma hakkı kazanan kırmızı-beyazlılar, yeni sezonda eleme usulü oynanan kupanın yarı finaline kadar çıkmayı başardı. 5 Ağustos 1998 yılında Samsun 19 Mayıs Stadı'nda Werder Bremen karşılaşması Samsunspor'un son Avrupa kupası maçı oldu.

- Transfer yasağına rağmen UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak istiyor

Sezona FIFA tarafından verilen 2 dönem transfer yasağı ile başlayan ve hedefini "kümede kalmak" olarak belirleyen Samsun ekibi, ilk hedefine kısa sürede ulaştı.

Ligin geride kalan bölümünde 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı takım, topladığı 46 puanla Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından üçüncü sıraya yerleşerek hedefini UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak olarak güncelledi.