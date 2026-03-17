Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 16 Mart 2026'nın öne çıkan haberleri...* ABD-İsrail İran Savaşı 17. gününde: Trump'ın, İran'ın kapattığı Hürmüz Boğazı'nı NATO desteğiyle açma çağrısı NATO üyelerinden Almanya, Birleşik Krallık, İtalya ve Yunanistan tarafından reddedildi* Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, son yolculuğuna uğurlandı* TCMB Başkanı Fatih Karahan, Küresel Para Haftası'nın Türkiye etkinliklerinde her hanenin harcama yapısı farklı olduğu için bazı insanların enflasyonu daha yüksek ya da daha düşük hissedebildiğini anlattı* Oscar Ödülleri sahibini buldu... Törenine damgasını "Özgür Filistin" çıkışı yapan Javier Bardem vurdu