Fenerbahçe-Gaziantep FK maçı CANLI YAYIN
Fenerbahçe-Gaziantep FK maçının canlı anlatımı HT SPOR'da... Süper Lig'de bitime 8 maç kala lider Galatasaray'ın 7 puan gerisine düşen Fenerbahçe, 27. hafta mücadelesinde Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Son 4 haftada 7 puan kaybeden sarı-lacivertliler, rakibini mağlup ederek şampiyonluk iddiasını sürdürmek istiyor.
STAT: Chobani
HAKEM: Kadir Sağlam
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN Sports 1
Fenerbahçe: Ederson, Brown, Yiğit Efe, Oosterwolde, Levent, Guendouzi, Kante, Asensio, Musaba, Nene, Cherif
Gaziantep FK: Burak, Tayyip, Abena, Mujakic, Perez, Kozlowski, Melih, Gassama, Yusuf, Bayo, Maxim
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor.
Ligde oynanan 26 mücadelede 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, 57 puan toplarken averaj farkıyla 2. sırada bulunuyor. Son maçında Fatih Karagümrük'e 2-0 kaybeden Fenerbahçe ligdeki ilk yenilgisini yaşadı.
Son 4 lig maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi gören sarı-lacivertlilerde kaybedilen 7 puanın ardından başkan Sadettin Saran ve teknik direktör Domenico Tedesco, yaşanan süreçle ilgili toplantı yapmış ve Tedesco ile yola devam kararı alınmıştı.
6 İSİM SINIRDA
Fenerbahçe'de 6 oyuncu kart sınırında bulunuyor.
Sakatlığı bulunan Nelson Semedo'nun yanı sıra Archie Brown, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba, Mert Müldür ve Matteo Guendouzi, kart sınırındaki isimler.
Bu futbolcular, mücadelede kart görmeleri durumunda bir sonraki lig maçı olan Beşiktaş karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakacak.