Samsun'da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan kişi, eşini darbettiği iddiasıyla tutuklandı
Samsun'un Canik ilçesinde hakkında uzaklaştırma kararı bulunan kişi, karısını darbettiği iddiasıyla tutuklandı.
Samsun'un Canik ilçesinde hakkında uzaklaştırma kararı bulunan kişi, karısını darbettiği iddiasıyla tutuklandı.
İddiaya göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan E.D, Canik ilçesinde yaşayan eşi E.D'nin evine gitti.
E.D, devam eden uzaklaştırma kararını ihlal eden eşinin kendisini darbederek hakarette bulunduğunu belirterek şikayetçi oldu.
Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Bürosu ekiplerince yakalanan şüpheli, emniyete götürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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