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        Samsun'da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan kişi, eşini darbettiği iddiasıyla tutuklandı

        Samsun'un Canik ilçesinde hakkında uzaklaştırma kararı bulunan kişi, karısını darbettiği iddiasıyla tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 13:04 Güncelleme: 10.03.2025 - 13:04
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        Samsun'da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan kişi, eşini darbettiği iddiasıyla tutuklandı
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        Samsun'un Canik ilçesinde hakkında uzaklaştırma kararı bulunan kişi, karısını darbettiği iddiasıyla tutuklandı.

        İddiaya göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan E.D, Canik ilçesinde yaşayan eşi E.D'nin evine gitti.

        E.D, devam eden uzaklaştırma kararını ihlal eden eşinin kendisini darbederek hakarette bulunduğunu belirterek şikayetçi oldu.

        Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Bürosu ekiplerince yakalanan şüpheli, emniyete götürüldü.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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