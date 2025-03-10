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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray Osimhen'le şampiyonluğa koşuyor! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray Osimhen'le şampiyonluğa koşuyor!

        Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, attığı gollerle takımını taşımaya devam ediyor. Son olarak Alanyaspor filelerini havalandıran ve ligdeki gol sayısını 17'ye çıkaran Osimhen, sarı-kırmızılıların şampiyonluk yürüyüşünde başrol oynuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 11:28 Güncelleme: 10.03.2025 - 11:28
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        Trendyol Süper Lig'de son 2 sezonu zirvede tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, 25. şampiyonluk ve 5. yıldızı takma hedefiyle yoluna lider olarak devam ederken, Victor Osimhen'in etkili performansı takımın ilk sırada bulunmasında önemli bir faktör olarak dikkati çekti.

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        Sezon başı kadrosunda Mauro Icardi ile Michy Batshuayi gibi üst düzey 2 santrforu bulunmasına rağmen, Napoli'de kadroda düşünülmeyen ve yaz döneminin gözdelerinden Victor Osimhen'in herhangi bir takıma transfer olamaması üzerine devreye girerek sürpriz bir şekilde oyuncuyu kiralayan Galatasaray'da, bu kararın ne kadar doğru olduğunu kısa sürede anlaşıldı.

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        Icardi'nin sakatlanarak sezonu kapatması, Batshuayi'nin ise beklentilerin altında kalan performansı nedeniyle devre arası gönderilmesi sonrası Osimhen, takımını gol yollarında adeta sırtlayan isim oldu.

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        LİGDE 17 GOL ATTI

        Victor Osimhen, Süper Lig'de 17 kez fileleri havalandırdı.

        Nijeryalı yıldız, ligde sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de 21 müsabakada forma giydi. Söz konusu maçların 12'inde gol sevinci yaşayan Osimhen, toplamda 17 kez rakip ağları sarstı.

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        Osimhen, ligdeki 5 müsabakada ikişer kez gol atarken, 7 karşılaşmada ise birer kez rakip kalecileri geçmeyi başardı.

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        GOL PERDESİNİ AÇMAYI SEVİYOR

        Victor Osimhen, attığı 17 golün 7'sinde maçtaki gol perdesini açtı.

        Süper Lig'deki 12 müsabakada toplamda 17 kez fileleri havalandıran Osimhen, 7 kez maçtaki ilk golü atan oyuncu oldu. Dört kez galibiyet golünü atan tecrübeli santrfor, 3 kez de takımını öne geçiren golü kaydetti.

        Bir golde skorda beraberliği getiren Osimhen, 3 kez de farkı açan golün sahibi oldu.

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        GOL TÜRLERİ

        Sarı-kırmızılı futbolcu, hava toplarındaki hakimiyetiyle dikkati çekti.

        Osimhen, Süper Lig'de attığı 17 golün 6'sını kafa vuruşundan kaydetti. Penaltı noktasından 6 kez fileleri havalandıran 26 yaşındaki yıldız, 4 kez sağ ayak, 1 kez de sol ayakla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

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        Hafta Rakip Gol sayısı Skor (İlk takım GS) Gol türü
        7 Kasımpaşa 2 3-3 1. Sağ ayak şutu, 2. Sol ayak şutu
        9 Antalyaspor 1 3-0 Sağ ayak şutu
        10 Beşiktaş 1 2-1 Kafa vuruşu
        12 Samsunspor 2 3-2 2 x Kafa vuruşu
        15 Sivasspor 1 3-2 Penaltı
        17 Kayserispor 2 5-1 1. Penaltı, 2. Sağ ayak şutu
        18 Göztepe 1 2-1 Penaltı
        20 Hatayspor 1 1-1 Penaltı
        21 Konyaspor 1 1-0 Penaltı
        24 Çaykur Rizespor 2 2-1 2 x Kafa vuruşu
        26 Kasımpaşa 2 3-3 1. Penaltı, 2. Sağ ayak şutu
        27 Alanyaspor 1 2-1 Kafa vuruşu
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        İKİNCİ YARILARDA 9 GOL ATTI

        Osimhen, Süper Lig maçlarının ilk yarılarında 8, ikinci yarılarında 9 kez fileleri havalandırdı.

        Maçlarda 90 dakika oyunun içinde olan Nijeryalı yıldız, gol dakikalarına bakıldığı dengeli bir performans sergiledi. 15'er dakikalık dilimlere ayrıldığında Osimhen'in gol dağılımı şöyle:

        10
        Dakika aralığı 1-15 16-30 31-45 45+ 46-60 61-75 76-90 90+
        Gol sayısı 4 3 - 1 3 4 1 1
        11

        SAKATLANAN ICARDI'Yİ ARATMADI

        Victor Osimhen, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi'nin yokluğunda takımının skor yükünü sırtlandı.

        Sarı-kırmızılı ekipte son 2 sezondaki başarılarda başrolü oynayan Icardi'nin 7 Kasım 2024'te UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile yapılan müsabakada ön çapraz bağı koptu. Michy Batshuayi'den istediği performansı alamayan Galatasaray'da sahneye çıkan Osimhen, Icardi'nin yokluğunda takımını taşıyan isim oldu.

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        SÜPER LİG'DE SON 11 HAFTAYA ÖNDE GİRDİ

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de son 11 haftaya maç fazlasıyla en yakın takipçisinin 7 puan önünde girdi.

        Sarı-kırmızılı ekip, ligdeki 26 maçta 21 galibiyet, 5 beraberlik yaşadı. Yoluna 68 puanla namağlup lider devam eden "Cimbom" maç fazlasıyla Fenerbahçe'nin 7 puan önünde bulunuyor.

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        Kalan 11 haftalık bölümde 10 maç yapacak Galatasaray, 9 galibiyet veya 8 galibiyet, 2 beraberlik alması durumunda rakibinin aldığı sonuçlara bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.

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        AVRUPA'DA 6 GOLÜ YETERLİ OLMADI

        Victor Osimhen'in UEFA Avrupa Ligi'nde attığı goller takımının üst turlara çıkması için yetmedi.

        Yıldız santrfor, bu sezon Galatasaray formasıyla "Kupa 2"de 7 maça çıktı. İlk 2 maçı golsüz geçen 26 yaşındaki Osimhen, sonrasındaki 5 mücadelede 6 kez fileleri havalandırdı.

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        Osimhen'in bu performansına rağmen sarı-kırmızılı ekip, UEFA Avrupa Ligi'ne son 16 play-off turunda veda etti.

        Not: Osimhen'in 1-0'lık TÜMOSAN Konyaspor maçında attığı gol, hem açılış hem de galibiyeti getiren gol hanesine yazılmıştır.

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