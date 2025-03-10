Oyun salonunda kumar oynayanlara 332 bin lira ceza

SAMSUN'un Atakum ilçesinde oyun salonunda kumar oynayan 36 kişiye 332 bin 832 lira para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Atakum ilçesindeki bir oyun salonunda kumar oynatıldığı iddiasına yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, dün saat 22.30 sıralarında yaptığı denetimde 36 kişinin iş yerinde kumar oynadığını tespit etti. Kişilere toplam 332 bin 832 lira para cezası verildi. İş yeri sorumlusu Z.Ö. (40) hakkında 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan işlem başlatıldı.