Daha 37 yaşındaydı... Ölümle biten maç!
Aydın'da, kurye olarak çalışan ve arkadaşlarıyla halı sahada maç yaparken kalp krizi geçiren 37 yaşındaki Ahmet Ali Cebesoy hayatını kaybetti. Cebesoy'un cenazesi defnedilmek üzere memleketi İzmir'e gönderildi. Öte yandan halı sahadaki güvenlik kameralarının çalışmadığı öğrenildi
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, bir kargo şirketinde çalışan Ahmet Ali Cebesoy (37), arkadaşlarıyla birlikte halı saha maçına gitti.
MAÇ SIRASINDA FENALAŞTI
AA ve İHA'daki habere göre, Kadınlar Denizi Mahallesi'ndeki halı sahada arkadaşlarıyla maç yapan Ahmet Ali Cebesoy bir anda fenalaşıp yere yığıldı.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Arkadaşlarının haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Cebesoy, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
CENAZESİ İZMİR'E GÖNDERİLDİ
Ahmet Ali Cebesoy’un cenazesi defnedilmek üzere memleketi İzmir’e gönderildi. Öte yandan halı sahadaki güvenlik kameralarının çalışmadığı öğrenildi.