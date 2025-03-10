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        Terme'de kahverengi kokarca ile ilaçlı mücadele başladı

        Samsun'un Terme ilçesinde tarımsal üretime ciddi zarar veren kahverengi kokarca ile mücadele kapsamında, ilaçlama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 09:36 Güncelleme: 10.03.2025 - 09:38
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        Terme'de kahverengi kokarca ile ilaçlı mücadele başladı
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        Samsun'un Terme ilçesinde tarımsal üretime ciddi zarar veren kahverengi kokarca ile mücadele kapsamında, ilaçlama çalışması başlatıldı.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kurumun koordinasyonunda yürütülen çalışmada, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Terme Kahverengi Kokarca ile Mücadele Koordinasyon Kurulu tarafından temin edilen biyosidal ilaçlar, koruyucu kıyafetler ve soğuk sisleme cihazları mahalle muhtarlarına teslim edildi.

        İlaçlama takvimine göre, sahil kesimindeki mahallelerde 5-10 Mart, orta ve yüksek kesimlerde ise 10-15 Mart 2025 tarihleri arasında uygulamalar gerçekleştirilecek. Terme İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmalarda, mahalle muhtarları öncülüğünde oluşturulan mücadele ekipleri belirlenen noktalarda ilaçlama çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürü Tuncay Demir, yapılan çalışmalarla önemli mesafe kat edildiğini belirterek, kışlak dönemindeki mücadelenin yaz aylarında böcek yoğunluğunu büyük ölçüde azaltacağını vurguladı. Kahverengi kokarcanın özellikle fındık ve meyve bahçelerine ciddi zarar verdiğini hatırlatan Demir, entegre mücadele yöntemlerinin uygulanmaya devam edeceğini ifade etti.

        Kahverengi kokarca, biyolojisi gereği sıcaklık 15-16°C’nin altına indiğinde kışlamak için ev, ahır, boş depo ve çatı araları gibi kapalı alanlara çekiliyor. Kış mevsimi boyunca yaklaşık 4-5 ay hareketsiz kalan bu zararlı, sıcaklık ortalaması 12,5°C’ye ulaştığında kışlaklardan çıkmaya başlıyor. 16°C’ye kadar devam eden çıkış süreci, sıcaklık 17°C’yi geçtiğinde büyük oranda sona eriyor. Bu nedenle, kışlaklarda hareketsiz halde bulunan kahverengi kokarca popülasyonuna karşı erken müdahale büyük önem taşıyor.

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