Göç yolunda bitkin düşen kuğu Kızılırmak Deltası'nda tedavi altına alındı

İLYAS GÜN - Kuzey ülkelerinden Samsun Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ne göç ederken bitkin düşen kuğu tedavi altına alındı.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Samsun'daki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ne İskandinav ülkeleri ile Rusya'dan göç ettiği tahmin edilen kuğu, uzun yolculuğu esnasında bitkin düştü.

Balıkçılar tarafından bulunarak, delta içindeki Büyükşehir Belediyesi Veteriner Kliniğine götürülen kuğu, klinikte tedavi görüyor.

Klinikte görevli veteriner Paria Tabatabaei İsfendiyaroğlu, AA muhabirine, kuğunun balıkçı kooperatifi üyeleri tarafından kendilerine getirildiğini söyledi.

Kuğunun ilk geldiğinde genel durumunun kötü olduğunu dile getiren İsfendiyaroğlu, "Kuğumuz geldiğinde ishali ve enfeksiyonu vardı. Yaklaşık 10 gündür tedavi ediliyor. Serum tedavileri bitti. Şu an iştahı oldukça arttı. İlk geldiğinde hiç yemek yiyemiyordu. Tedavisine 7 gün daha devam edeceğiz." dedi.

- " Bulunduğu yere bırakırsak eşini tekrar bulması kolay olacaktır"