Havza'da "Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı" adlı oyun sahnelendi

Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde ücretsiz olarak sahnelenen tek perdelik oyunun yazarı Samsunlu usta sanatçı merhum Ferhan Şensoy. Oyun, 1990'lı yıllarda İstanbul'da bir bakkal dükkanı ve yaşam mücadelesi veren Bakkal Ablanın hikayesini konu alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.