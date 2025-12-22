Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Havza'da "Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı" adlı oyun sahnelendi

        Samsun Büyükşehir Belediyesinin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında "Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı" adlı oyun Havza'da sahnelendi.

        Giriş: 22.12.2025 - 10:52 Güncelleme: 22.12.2025 - 10:52
        Havza'da "Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı" adlı oyun sahnelendi
        Samsun Büyükşehir Belediyesinin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında "Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı" adlı oyun Havza'da sahnelendi.

        Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde ücretsiz olarak sahnelenen tek perdelik oyunun yazarı Samsunlu usta sanatçı merhum Ferhan Şensoy. Oyun, 1990'lı yıllarda İstanbul'da bir bakkal dükkanı ve yaşam mücadelesi veren Bakkal Ablanın hikayesini konu alıyor.

        Süpermarketlerin yaygınlaşmaya başladığı zamanda Bakkal Ablanın çırağı Şeref ile birlikte rahmetli kocasından kalan bakkal dükkanını yaşatma mücadelesini anlatan oyun Havza'da sanatseverlerle buluştu.

        Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı, ilçedeki izleyicilerden büyük alkış aldı.

