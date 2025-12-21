Bafra Müstecep Mahallesi Derneği'nde Orhan Şener yeniden başkan seçildi
Samsun'un Bafra ilçesinde faaliyet gösteren Müstecep Mahallesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin olağanüstü genel kurulunda, Orhan Şener yeniden başkanlığa seçildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde faaliyet gösteren Müstecep Mahallesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin olağanüstü genel kurulunda, Orhan Şener yeniden başkanlığa seçildi.
Bafra Öğretmen Evi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurula, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, dernek üyeleri ve mahalle sakinleri katıldı.
Tek listeyle gidilen seçimde mevcut başkan Orhan Şener, katılımcıların oylarıyla yeniden güven tazeledi.
Programda, dernek faaliyetlerine katkılarından dolayı Belediye Başkanı Hamit Kılıç'a, Dernek Başkanı Orhan Şener tarafından plaket takdim edildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.