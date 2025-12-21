Habertürk
Habertürk
        Samsun'da modern tavla şampiyonası devam ediyor

        Samsun'da modern tavla şampiyonası devam ediyor

        Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen modern tavla şampiyonası 60 kişinin katılımıyla devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2025 - 14:20 Güncelleme: 21.12.2025 - 14:20
        Samsun'da modern tavla şampiyonası devam ediyor
        Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen modern tavla şampiyonası 60 kişinin katılımıyla devam ediyor.

        Samsun Modern Tavla Kulübü tarafından organize edilen şampiyonada, katılımcılar dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele ediyor.

        Turnuvanın finaline kalan üç kişiye modern tavla takımı ve kupa hediye edilecek. Dün başlayan ve bu akşam sona erecek organizasyon, sporcular tarafından ilgi gördü.

        Samsun Modern Tavla Spor Kulübü Dernek Başkanı Berdiya Özgenç, Samsun'da büyük bir kulüp olma yolunda ilerlediklerini söyledi.

        Modern tavlanın standart kahvelerde oynanan tavladan farklı olduğunu dile getiren Özgenç, "Daha fazla strateji isteyen bir oyun, şansın daha az olduğu, en doğru oyunu oynayanın en başarılı yerlere geldiği bir oyundur. Normalde kahvehanelerde oynadığımız tavla uluslararası standartlarda değil ama bizim oynadığımız tavla, ulusal ve uluslararası büyük turnuvalarda oynanan tavla sistemidir. Buradan birçok oyuncumuzun Türkiye dereceleri ve uluslararası yarışmalarda dereceleri var ve bütün tavla severleri aramızda görmek istiyoruz." dedi.

        Atakum Yelken Spor Kulübü Başkanı ve modern tavla oyuncusu Serpil Tataroğlu ise şampiyonaya ilginin fazla olduğunu belirtti.

        Tavla oynamaktan büyük keyif aldığını ifade eden Tataroğlu, "Modern tavla güzel, herkese tavsiye edilecek bir spor. Hem beynin gelişmesine katkı sağlıyor hem de centilmenlik çatısı altında insanların diyaloglarının ilerlediği, herkese örnek teşkil edecek bir spor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

