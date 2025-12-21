Samsun'da modern tavla şampiyonası devam ediyor

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen modern tavla şampiyonası 60 kişinin katılımıyla devam ediyor.

Samsun Modern Tavla Kulübü tarafından organize edilen şampiyonada, katılımcılar dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele ediyor.

Turnuvanın finaline kalan üç kişiye modern tavla takımı ve kupa hediye edilecek. Dün başlayan ve bu akşam sona erecek organizasyon, sporcular tarafından ilgi gördü.

Samsun Modern Tavla Spor Kulübü Dernek Başkanı Berdiya Özgenç, Samsun'da büyük bir kulüp olma yolunda ilerlediklerini söyledi.

Modern tavlanın standart kahvelerde oynanan tavladan farklı olduğunu dile getiren Özgenç, "Daha fazla strateji isteyen bir oyun, şansın daha az olduğu, en doğru oyunu oynayanın en başarılı yerlere geldiği bir oyundur. Normalde kahvehanelerde oynadığımız tavla uluslararası standartlarda değil ama bizim oynadığımız tavla, ulusal ve uluslararası büyük turnuvalarda oynanan tavla sistemidir. Buradan birçok oyuncumuzun Türkiye dereceleri ve uluslararası yarışmalarda dereceleri var ve bütün tavla severleri aramızda görmek istiyoruz." dedi.