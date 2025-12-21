Samsun'da gürültü kaynaklı kavgada bir kişinin bıçakla yaralanmasına ilişkin 3 zanlı tutuklandı
Samsun'un Bafra ilçesinde gürültü yüzünden çıkan bıçaklı kavgada bir kişinin yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Cumhuriyet Mahallesi Hacı Zülfikar Sokak'ta arkadaş oldukları öğrenilen E.E, D.G, B.E.N. ve M.Y. arasında yüksek sesle konuşma nedeniyle gürültü oluştu.
Sokaktaki gürültüden rahatsız olan mahalle sakini Halit Y. ile gruptakiler arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Halit Y. bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelileri Emirefendi Mahallesi'nde saklandıkları ikamette yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.E, D.G. ve M.Y. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, B.E.N. ise serbest bırakıldı.
