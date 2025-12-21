Samsun'da gürültü kaynaklı kavgada bir kişinin bıçakla yaralanmasına ilişkin 3 zanlı tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.E, D.G. ve M.Y. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, B.E.N. ise serbest bırakıldı.

Sokaktaki gürültüden rahatsız olan mahalle sakini Halit Y. ile gruptakiler arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Halit Y. bıçakla yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi Hacı Zülfikar Sokak'ta arkadaş oldukları öğrenilen E.E, D.G, B.E.N. ve M.Y. arasında yüksek sesle konuşma nedeniyle gürültü oluştu.

