Yeşilay Samsun Şubesi'ne gönüllülük ödülü

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsun Yeşilay Şube Başkanı Emre Güneş, elde edilen başarının gönüllülerin özverili çalışmaları sayesinde gerçekleştiğini belirterek, "Toplumun her kesimine ulaşarak bağımlılıkla mücadelede öncü ve ilham veren projeler üretmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yeşilay Samsun Şubesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından İstanbul'da bir otelde düzenlenen Bağımsızlık Öncüleri Zirvesi'ne Samsun Yeşilay Şube Başkanı Emre Güneş ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yeşilay Kulüp Başkanı Ayşe Şerife Eke katıldı.

