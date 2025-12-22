Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Yeşilay Samsun Şubesi'ne gönüllülük ödülü

        Yeşilay Samsun Şubesi, yıl içinde öne çıkan başarılarından ötürü "Yeşilay Bağımsızlık Öncüleri Zirvesi"nde ödüle layık görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 11:02 Güncelleme: 22.12.2025 - 11:02
        Yeşilay Samsun Şubesi'ne gönüllülük ödülü
        Yeşilay Samsun Şubesi, yıl içinde öne çıkan başarılarından ötürü "Yeşilay Bağımsızlık Öncüleri Zirvesi"nde ödüle layık görüldü.

        Yeşilay Samsun Şubesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından İstanbul'da bir otelde düzenlenen Bağımsızlık Öncüleri Zirvesi'ne Samsun Yeşilay Şube Başkanı Emre Güneş ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yeşilay Kulüp Başkanı Ayşe Şerife Eke katıldı.

        Samsun Yeşilay Şubesi, 2025 yılı şubat ve haziran aylarında hayata geçirdiği gönüllülük faaliyetleriyle "Ayın İlham Veren Gönüllülük Faaliyeti Ödülü"ne layık görüldü.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsun Yeşilay Şube Başkanı Emre Güneş, elde edilen başarının gönüllülerin özverili çalışmaları sayesinde gerçekleştiğini belirterek, "Toplumun her kesimine ulaşarak bağımlılıkla mücadelede öncü ve ilham veren projeler üretmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

