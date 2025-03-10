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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana haberleri: Yaya geçidinde iki motosiklet çarpıştı! Genç ölüm | Son dakika haberleri

        Yaya geçidinde iki motosiklet çarpıştı! Genç ölüm!

        Adana'da, yaya geçidinde motosiklete çarpan motosikletin sürücüsü 21 yaşındaki İbrahim Kadam hayatını kaybetti; 38 yaşındaki Cumali Aladağ yaralandı. Aladağ'ın hastanedeki tedavisi sürerken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 11:09 Güncelleme: 10.03.2025 - 11:11
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        Adana'da yaya geçidinde genç ölüm!
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        Adana'da can alan kaza, 8 Mart'ta öğle saatlerinde Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi Bülent Angın Bulvarı'nda meydana geldi.

        YAYA GEÇİDİNDE ÇARPIŞTILAR

        DHA'daki habere göre Cumali Aladağ (38), motosikleti ile bulvardaki yaya geçidinden karşı şeride geçmek istedi. Bu sırada bulvarda ilerleyen İbrahim Kadam (21) yönetimindeki motosiklet, Aladağ'ın motosikletine çarptı.

        İKİ SÜRÜCÜ DE YARALANDI

        Kazada yola savrulan 2 sürücü yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        21 YAŞINDA HAYATA VEDA

        İlk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırılan yaralılardan Kadam, kurtarılamadı. Aladağ'ın hastanedeki tedavisi sürerken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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