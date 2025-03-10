Yaya geçidinde iki motosiklet çarpıştı! Genç ölüm!
Adana'da, yaya geçidinde motosiklete çarpan motosikletin sürücüsü 21 yaşındaki İbrahim Kadam hayatını kaybetti; 38 yaşındaki Cumali Aladağ yaralandı. Aladağ'ın hastanedeki tedavisi sürerken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı
Adana'da can alan kaza, 8 Mart'ta öğle saatlerinde Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi Bülent Angın Bulvarı'nda meydana geldi.
YAYA GEÇİDİNDE ÇARPIŞTILAR
DHA'daki habere göre Cumali Aladağ (38), motosikleti ile bulvardaki yaya geçidinden karşı şeride geçmek istedi. Bu sırada bulvarda ilerleyen İbrahim Kadam (21) yönetimindeki motosiklet, Aladağ'ın motosikletine çarptı.
İKİ SÜRÜCÜ DE YARALANDI
Kazada yola savrulan 2 sürücü yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
21 YAŞINDA HAYATA VEDA
İlk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırılan yaralılardan Kadam, kurtarılamadı. Aladağ'ın hastanedeki tedavisi sürerken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.