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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ece Gürel neden öldü, Ece Gürel'in son görüştüğü arkadaşı: Kayboldum sözcüğünü mecazi sandım | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Ece Gürel'in son görüştüğü arkadaşı: Kayboldum sözcüğünü mecazi sandım!

        Belgrad ormanında kaybolduktan 4 gün sonra bulunan ancak hastanede hayatını kaybeden mimar Ece Gürel'in son konuştuğu arkadaşı Özge A.Ö.'nün ifadesi ortaya çıktı. Gürel ile sık sık dertleştiklerini söyleyen Özge A.Ö., Ece Gürel'in kendisine, "Bana iş tanımımda olmayan şeyler yaptırmak istediler. 'Tuvaletleri sen temizleyeceksin, kahveleri sen getirip götüreceksin' dediler. Ayrılmam için kağıt imzaladım" dediği öğrenildi. Özge A.Ö. ifadesinde, "Bendin olduğu yere gitmek istiyordu. Bir süre sonra 'Kayboldum, oturdum ruhum geride kaldı' yazdı. Ben de mecazi anlam yükledim. Gerçekten kaybolduğunu ailesiyle görüşünce anladım" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 11:44 Güncelleme: 10.03.2025 - 13:00
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        Ece Gürel'in son görüştüğü arkadaşı: Kayboldum sözcüğünü mecazi sandım!
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        İstanbul Kağıthane'de oturduğu evinden dolaşacağım diye çıktıktan sonra Belgrad ormanlarında kaybolan 36 yaşındaki Mimar Ece Gürel, yoğun çabalar sonucu 4 gün sonra bulunmuş, ancak kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen hayatını kaybetmişti.

        İŞ YERİNDE VE AİLEVİ PROBLEM YAŞIYORDU İDDİASI

        DHA'daki habere göre Kağıthane'de yaşadığı evden 2 Mart günü çıkan ve bir daha dönemeyen 36 yaşındaki mimar Ece Gürel'in, iş yerinde yaşadığı problemleri olduğu ve ailesiyle sorun yaşadığı iddia edilmişti.

        ARKADAŞI ÖZGE'NİN İFADESİ ALINDI

        Eşinin beyanına göre Gürel, yürümek için Belgrad Ormanı'na gitmiş ve burada kaybolmuştu. 4'nücü günün sonunda bulunan Gürel, hastaneye kaldırılmış ancak 1 gün sonra hipotermiye bağlı organ yetmezliğinden hayatını kaybetmişti. Polis, Gürel ile son konuşan kişi olarak bilinen İngiltere'deki arkadaşı Özge A.Ö.'nün ifadesini 5 Mart'ta geldiği İstanbul'da aldı.

        "İKİ GÜN ÖNCE MORALİNİN BOZUK OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

        Özge A.Ö.'ün ifadesinde, Ece Gürel'in neşeli ve hayata bağlı biri olduğunu belirterek, sık sık konuştuklarını dertleştiklerini, kayboluşundan biri iki gün önce ise moralinin çok bozuk olduğunu söylediği öğrenildi.

        "ECE İLE OLAY GÜNÜ DE KONUŞTUK"

        Kayıp Şahıslar Büro Amirliğince ifadesi alınan Özge A.Ö., "Ece ile olay günü de öncesinde de çok sohbet ettik. İlk olarak bana iş yerinde yaşadığı problemleri anlattı. Kaybolmadan iki gün önce işyerinde bir kağıt imzalatmışlar ona canı çok sıkkındı.

        "TUVALETLERİ SEN TEMİZLEYECEKSİN"

        'Bana iş tanımımda olmayan şeyler yaptırmak istediler. 'Tuvaletleri sen temizleyeceksin, kahveleri sen getirip götüreceksin' dediler. Ayrılmam için kağıt imzaladım' diye anlattı. Ben kendisini teselli etmek istedim. Ama ailesinden de bu kağıdı neden imzaladın diye üzerine gelenler olmuş. Haliyle kafası çok bozulmuştu" dedi.

        "BANA 'NEFES ALMAK İSTİYORUM' DİYE YAZDI"

        "Kaybolduğu gün bana, 'Ben Atatürk Arberetumuna gidiyorum' dedi" diyen Özge A.Ö., "Daha sonra kararını değiştirmiş Belgrad ormanına gitmiş. Bana 'Ormana gitmek nefes almak, hava almak istiyorum' dedi.

        "KAYBOLDUM' SÖZCÜĞÜNÜ MECAZİ SANMIŞ

        Gidince orada daha önce birlikte gittiğimiz yerlerden bana fotoğraflar attı. Bendin olduğu yere gitmek istiyordu. Bir süre sonra 'Kayboldum, oturdum ruhum geride kaldı' yazdı. Ben de mecazi anlam yükledim. Gerçekten kaybolduğunu ailesiyle görüşünce anladım" dedi.

        "NEFES ALMAK İSTİYORUM"

        "Ece Gürel'in, astrolojiye ilgisinin olduğunu, çeşitli dersler aldığını biliyorum" diyen Özge A.Ö., "O gün bana sadece nefes almak istiyorum' demişti. Ben başka bir şey bilmiyorum. Ece neşe dolu biriydi. 'İş yerinde yaşadığı problemler aile huzurunu bozmuş ve canı sıkılmıştı', dedi. Cadılık eğitimi cadılık okulu bunlarla ilgili bilgim yok. Ece astroloji ile ilgilenir o alanda eğitim alırdı" ifadelerini kullandı.

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        #Ece Gürel
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