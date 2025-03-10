60 yaşındaki adamı öldüren dayak!
Çanakkale'de, 60 yaşındaki Mustafa Ayran, gittiği restoranın önünde dışardan gelen bir grup tarafından darp edildikten 1 saat sonra kalp krizi geçirip, hayatını kaybetti. Ayran'ın ölümüne ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı; 1 zanlı aranıyor
Çanakkale'de olay, 7 Mart’ta Ayvacık ilçesinde bağlı Küçükkuyu beldesinde meydana geldi. Yemek yemek için gittiği restoranın önünde Mustafa Ayran (60) ile bir grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.
RESTORANA GEÇTİ MASAYA OTURDU
DHA'daki habere göre kavgada darp edildiği iddia edilen Ayran, sonrasında restorana girerek masaya oturdu.
BİR SAAT SONRA KALP KRİZİ GEÇİRİP ÖLDÜ
Mustafa Ayhan, 1 saat sonra rahatsızlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ekibi sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Ayran'a sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Ancak Mustafa Ayran, kurtarılamadı.
DÖRT KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Olaya ilişkin çalışma başlatan Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kavgaya karıştığı ileri sürülen M.B., Ş.T., S.A., ve K.Y.'yi gözaltına aldı.
İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kavgaya karıştığı iddia edilen A.Ç.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.