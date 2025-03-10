Çanakkale'de olay, 7 Mart’ta Ayvacık ilçesinde bağlı Küçükkuyu beldesinde meydana geldi. Yemek yemek için gittiği restoranın önünde Mustafa Ayran (60) ile bir grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

RESTORANA GEÇTİ MASAYA OTURDU DHA'daki habere göre kavgada darp edildiği iddia edilen Ayran, sonrasında restorana girerek masaya oturdu.